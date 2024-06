Reservados más de 650 abonos para la Final Four

El Força Lleida conocerá hoy el númeró real de abonos que tendrá para la Final Four.

El Força Lleida superaba ayer los 650 abonos reservados para la Final Four de ascenso a la Liga ACB que se disputará el próximo fin de semana en el Madrid Arena, un desplazamiento para el que ya ha completado dos autocares de aficionados.

El club conocerá hoy las entradas que recibirá oficialmente para el partido de semifinales del próximo sábado ante el San Pablo Burgos (20.30), que será en torno a unas 1.200, ya que las bases de competición del evento fijan que cada equipo participante recibirá el 10 por ciento del aforo, que en el Madrid Arena es de 12.000 espectadores. Una vez se conozcan las cifras reales por parte de la Federación Española de Baloncesto, el club procederá a repartir las entradas entre todos aquellos abonados que hayan hecho una reserva previa, siempre manteniendo el orden en el que se hizo la adquisición a través de la página web de la entidad.Hasta el sábado se habían reservado vía online medio millar de localidades, solo para abonados, pero a primera hora de la tarde de ayer el club abrió la reserva a los aficionados en general. Al cierre de esta edición ya se habían adquirido algo más de 650 abonos, aunque desde la entidad se espera que las cifras aumenten a partir de hoy. Según anunció la Federación Española, todas aquellas entradas correspondientes a los cuatro clubes participantes que no se hayan vendido dentro del plazo estipulado, se pondrán a la venta junto al resto del aforo del pabellón a partir de las 16.00 horas de hoy lunes a través de la web de la FEB y con un máximo de 10 entradas por persona.Por otra parte, la opción de autocar que anunció el sábado el Força Lleida ha sido bien recibida por parte de los abonados y seguidores, que ya han completado dos autobuses. Sobre las dos del mediodía se completó el primero de ellos y pasadas las siete de la tarde el segundo, con un total de 112 personas inscritas. El viaje cuesta 40 euros y no incluye ni alojamiento ni entrada, y está prevista la salida el sábado a las 8 de la mañana desde el pabellón Barris Nord y la vuelta el domingo, aunque la hora estará en función de si el equipo de Gerard Encuentra acaba disputando o no la gran final.