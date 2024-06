Remontada y clasificadas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española femenina de fútbol selló ayer su clasificación para la Eurocopa de Suiza del año que viene después de imponerse por 3-2 a Dinamarca en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, una victoria que se antojaba complicada porque iba 0-2 abajo en el minuto 74 y que se llevó con una efectiva remontada gracias al balón parado y a un tanto en el minuto 92.

La campeona del mundo no arrancó bien el partido y eso le lastró durante los primeros 45 minutos, excesivamente erráticos y lejos de la fiabilidad y precisión que caracteriza. El gol de Thomsen a los cinco minutos tampoco ayudó. España gozó de ocasiones para al menos igualar el partido, pero no estuvo certera en el remate. La mejor ocasión la tuvo Mariona Caldentey entrada la segunda mitad, pero la azulgrana erró un penalti. Y la frustración aumentó poco después cuando un saque largo de la portera fue peinado por Vangsgaard para dejar sola a una Thomsen que no falló ante Misa. Quedaba algo más de un cuarto de hora para el final y el empate se antojaba complicado, pero la selección demostró que está tocada por una varita y empató al instante en dos saques de esquina ejecutados por Putellas y rematados por la capitana Paredes, aunque el primero fue finalmente desviado por Bruna Vilamala, que debutaba con la bsoluta. España se animó y cuando Dinamarca se disponía a saborear al menos un punto, Abelleira dibujó un sensacional pase para que García certificase la remontada y dejase ya finiquitada la fase de clasificación para la Eurocopa del año que viene y como primera de grupo.