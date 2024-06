El trono de Europa, en juego

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El mejor fútbol de selecciones se da cita desde hoy durante un mes en Alemania, en una Eurocopa que cuenta con la participación de algunos de los mejores jugadores del mundo, en la que Italia defiende título, y donde Francia, Inglaterra y la anfitriona parten como principales favoritos a levantar el trofeo el 14 de julio en Berlín. España aspira a opositar también a un título que ha ganado tes veces (1964, 2008 y 2012). Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, destacó ayer “las infraestructuras extraordinarias, incluidos estados de última generación” y el “increíble palmarés” de los participantes.

Hasta el 14 de julio, Alemania será en el epicentro del fútbol europeo. En total, 10 ciudades y 10 estadios albergarán los 51 partidos de un torneo que arranca hoy en el Allianz Arena de Múnich con un Alemania-Escocia (21.00) y concluirá con la final en el Olímpico de Berlín.España llega con la vitola de actual campeón de la Liga de Naciones, un título en el que se deshizo de Italia y Croacia, ambos rivales de España en el Grupo B, y con el deseo de mejorar su imagen respecto al pasado Mundial de Catar, donde no pasó de octavos.Una primera fase de alto nivel de dificultad que servirá para examinar el estado de forma de España, apoyado en un bloque que ya ha moldeado Luis de la Fuente, con muchos de los que fueron semifinalistas hace tres años e impulsado por la juventud de Lamine Yamal o Nico Williams.Un grupo que apela al colectivo como mejor arma para optar a un cuarto título tras los de 1964, 2008 y 2012 y que ha variado un tanto su estilo para tratar de hacerlo más directo y cuyo talón de Aquiles puede ser la falta de experiencia de muchos de sus jugadores en partidos a nivel de selecciones.España no parece estar en un primer escalón que copan Francia, Alemania e Inglaterra. El combinado francés, actual subcampeón del mundo, acude a la cita continental de nuevo con la vitola de gran favorito. Cuenta para ello con Kylian Mbappé, que vuelve a estar bien rodeado de un equipo que aúna físico y calidad. Pero Francia no reina en Europa desde el 2000.Alemania, anfitriona, e Inglaterra, actual subcampeona de la competición, apuntan también al título. La selección de Julian Nagelsmann tiene muchísimo talento en un grupo que mezcla veteranos como Neuer, Kroos, Gündogan o Müller, con jugadores jóvenes repletos de talento como Musiala o Wirtz. Inglaterra también tiene talento pero lucha contra la historia. Nunca ha ganado la Eurocopa. En la pasada edición perdió la final por penaltis ante Italia. Italia, Portugal –dirigida por el leridano Robert Martínez–, Croacia, Bélgica o Países Bajos tampoco pueden descartarse.España debutará mañana ante Croacia con la baja por lesión de Aymeric Laporte.

Robert Martínez irá a Fátima si son campeones

Robert Martínez, seleccionador de Portugal, dijo que si ganan el título “soy capaz de todo. Puedo prometer un viaje a Fátima. ¿A pie? A pie no.. A pie puede ser muy difícil”, alegó, entre risas.

Haaland y Courtois, entre las estrellas ausentes

Además de ausencias por lesión, como las de Gavi o Frenkie De Jong, la Eurocopa no verá a estrellas como Haaland, cuya selección, Noruega, no se clasificó, o Courtois, no convocado.