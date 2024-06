Una goleada para soñar

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española venció (3-0) a la de Croacia ayer en el debut para ambas en la Eurocopa 2024 que se disputa en Alemania, un serio arranque, contundente en ambas áreas, para ganar mucha confianza en un Grupo B de máxima exigencia. España cumplió en un debut siempre complicado en un gran torneo, y más ante un rival de categoría, para entrar por la puerta grande del Olímpico de Berlín.

Los de Luis de la Fuente demostraron todo lo que hace falta para ser candidatos al título. Unai Simón paró cuando hizo falta, hubo compromiso para sufrir cuando Croacia apretó y, sobre todo, España demostró mucha pegada, con los goles de Álvaro Morata, Fabián Ruiz, elegido MVP del encuentro en Berlín, y Dani Carvajal, todos en el primer tiempo.Unos 45 minutos que se torcieron por momentos, porque los croatas demostraron varias veces ser un equipo que no se rinde fácilmente. Los de Zlatko Dalic robaron el balón pero encajaron dos goles rápido, los que salvó Simón para España. Antes del descanso, Lamine Yamal, el debutante más joven de la historia del torneo, regaló el 3-0 a un Carvajal con olfato de matador.La mala noticia fue la lesión de Morata, quien pidió el cambio a la hora de encuentro, y la salida también de Rodri en el tramo final, pero la campeona de la Liga de Naciones volvió a dar cuenta de Croacia para el jueves ir crecida a por Italia en busca de los octavos de final. No hubo revancha croata, aunque ganaron la posesión y tuvieron sus ocasiones, lo que demostró que España tiene pegada y mucha paciencia cuando toca sufrir.La tres veces campeona de Europa buscó los desmarques de Pedri y Morata, no tuvo mucha profundidad con Nico Williams y Yamal, y presionó arriba como mayor fuente de ocasiones de inicio. Las recuperaciones en campo contrario dieron buenas llegadas pero se dejaron notar los nervios del debut, una pizca de precisión faltó. Entonces cambió el guion y Croacia se quedó con el balón.Los de Zlatko Dalic disfrutaron de ese protagonismo y arriba buscaron a Ante Budimir, pero en medio del momento croata, pegó España con una recuperación por todo el centro para la carrera de Morata, que no perdonó la primera que tuvo (1-0). A los dos minutos, España se soltó la melena con el segundo, todo un golazo de Fabián.El 2-0 pudo ser un 2-2 si no es por Simón, que detuvo la reacción inmediata de los croatas a los dos tantos, pero España se fue con una sonrisa aún mayor al descanso, con un centro de Yamal que encontró a Carvajal en el área pequeña en la última jugada (3-0).

El extremo de 16 años se terminó de soltar en el segundo tiempo y forzó un paradón de Livakovic en la reanudación. Con todo, Croacia enseñó los dientes, como no podía ser de otra manera, y buscó una remontada como en la anterior Eurocopa. Marc Cucurella fue decisivo, sacando incluso un gol bajo palos, junto a Simón, y España achicó agua pero sin lograr rematar a la contra.Los cambios fueron forzosos en parte para la Roja, con Álvaro Morata pidiéndolo tocado y, ya en los últimos minutos, también Rodri. Dalic quitó hombres clave, como un Luka Modric que jugó sin pena ni gloria, y los croatas se fueron de vacío a pesar incluso de un penalti de Rodri tras un regalo de Simón. El meta del Athletic Club se desquitó deteniendo el lanzamiento a Petkovic. El ariete marcó en el rechace pero el VAR avisó al colegiado de una invasión de área antes de tiempo de los croatas, con lo que el gol de la honra balcánica no subió al marcador. El próximo partido de la selección española será ante Italia el jueves día 20, a partir de las 21.00 horas.

Lamine Yamal, con 16 años, 11 meses y 2 días, se convierte en el jugador más joven en debutar en esta competición -arrebata el récord al polaco Kacper Kozlowski- y en ser titular, superando al neerlandés Jetro Willems. Rebajó la marca de 18 años y 71 días del mencionado Willems. En cuanto a la selección española, Yamal rebaja considerablemente ese doble registro, que pertenecía a Pedri, que se estrenó en una Eurocopa con 18 años y 201 días, también como titular. “Estoy muy contento por la victoria, por el debut y a pensar ya en el siguiente partido. Al final el equipo quiere jugar por dentro y yo estoy para ayudar al equipo, defender, lo que haga falta”, afirmó Lamine al acabar el partido ante Croacia, en los micrófonos de TVE.

Por su parte, el seleccionador, Luis de la Fuente, destacó que España se está “convirtiendo en un equipo con muchos registros”, que sabe adaptarse a las fases de cada partido como hizo ayer ante Croacia. “No pensamos en ser campeones, pensamos en seguir creciendo. Todo tiene un camino, Aragonés y Del Bosque estarían en una situación como la nuestra, nosotros vamos a seguir dando pasos hasta donde podamos llegar, sabiendo que es un camino muy difícil. Ojalá podamos llegar a conseguir los éxitos de esas selecciones”, concluyó.

Posesión perdida después de 111 partidos

La selección española perdió la posesión tras 111 partidos ganándola, con un 46% ante Croacia, que disfrutó de un 54% . España no perdía la posesión en un partido desde noviembre de 2014, cuando la cedió ante Alemania en un encuentro amistoso disputado en el estadio Balaídos en Vigo. Los jugadores españoles recorrieron una media de 11,27 kilómetros en el partido, inferior a la de 11,38 de los croatas.

“Felicito a España, merecimos la derrota”

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, fue autocrítico con su equipo tras la derrota en un “feo” debut en la Eurocopa 2024, donde se mostraron “impotentes” ante una “gran victoria” de la selección española. “Faltan dos partidos, sabemos cuál es nuestro objetivo, tenemos que concentrarnos en ello y buscar la victoria. Felicito a España, es una gran victoria. Es merecida la derrota”, dijo.