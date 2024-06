Inglaterra, primera, y Eslovenia, a octavos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un empate sin goles en la última jornada del grupo C de la Eurocopa 2024 dirigió a Inglaterra a los octavos de final como primera de grupo y completó la clasificación de Eslovenia, que jugará las eliminatorias del torneo por primera vez en su historia, tras un encuentro anodino, equilibrado, sin apenas ocasiones y cerrado con el 0-0.

Fue un duelo pobre en el que se presenció en Colonia. La actual subcampeona de Europa, ya clasificada, no salió de la pobre imagen que lleva ofreciendo en todo el torneo, pese a su pléyade de grandes futbolistas, y apenas inquietó a Jan Oblak ni generó demasiado peligro pese a acumular más del 70 por ciento de la posesión.Eslovenia, sabedora de que el empate le metía por primera vez en su historia en los cruces de una gran competición, apenas arriesgó y se limitó a defenderse, sobre todo en una segunda parte donde apenas pasó al campo rival, acabando con un tiro a puerta.Southgate no varió en exceso su once para buscar una mejoría, salvo la entrada de Conor Gallagher por Alexander Trent-Arnold en el medio, pero no surtió demasiado efecto. Los ‘Three Lions’ no arrancaron bien el partido, excesivamente erráticos y sin argumentos ofensivos, aunque su rival, salvo un cabezazo flojo de Sesko, tampoco le creó muchos problemas.Así, el conjunto esloveno firmó la tercera posición pese a estar empatada en todos los criterios de desempate con Dinamarca, segunda (ver desglose), pero tenía asegurado que, con tres puntos y una diferencia de cero entre goles a favor y en contra pasaba como una de las mejores terceras. Además, su clasificación ratifica la eliminación de Croacia, tercera del grupo B con dos puntos.