Tarjetas de uso electoral

Las investigaciones del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell y del Tribunal Català de l’Esport (TCE) sobre un presunto fraude electoral en los comicios a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), que ganó Joan Soteras el 13 de febrero del 2023, avanzan y SEGRE ha conocido nuevos detalles. Uno de los documentos que está analizando el TCE son unos audios, a los que ha podido acceder este diario, en los que el director general de la FCF, José Miguel Calle, deja entrever que las tarjetas de débito federativas de los directivos, los delegados de las delegaciones territoriales, entre ellos el de Lleida Josep Maria Espasa, y el propio Calle se utilizaron con fines electorales para favorecer la candidatura de Soteras.

El origen de esta denuncia está en el escrito que envió el 3 de abril a la Generalitat –y más en concreto a la vicepresidenta del Govern y consellera de la Presidència Laura Vilagrà– el secretario general de la FCF y testigo protegido, Oriol Camacho, en la que afirma que en la comisión ejecutiva del 21 de febrero de 2023, “que grabé como habitualmente para poder revisar posteriormente el acta”, se podían deducir “diversas irregularidades relevantes en relación al proceso electoral”. Camacho expresa que el director general de la FCF, “José Miguel Calle admitió, hasta en tres ocasiones, que durante el período electoral se hicieron servir estas tarjetas para usos electorales, cuando los directivos y delegados eran candidatos y, por tanto, estas tarjetas debían estar anuladas o no tener uso”.En la grabación, a la que ha tenido acceso este diario, Calle reconoce que a las tarjetas, cuando “llegan las elecciones le damos otro uso. Yo hablo con propiedad”. El director general asegura que “cuando ha sido época electoral, se abre la mano para comidas”. Y luego admite que estas tarjetas “las han usado debidamente hasta que ha habido elecciones. Y las han usado indebidamente cuando ha habido elecciones con el consentimiento de todos, yo también me incluyo, porque era para lo que era. Y no hemos reculado. Y estamos diciendo que reculen por las buenas y no quieren”.En total, serían 15 las personas denunciadas por el presunto uso indebido de estas tarjetas de débito federativas y, entre ellas, Josep Maria Espasa.

Récord de licencias y solo acuden 188 asambleístas de 1.225 citados

La Asamblea General Ordinaria 2024 de la Federación Catalana de Fútbol contó ayer en Sant Cugat con la presencia de solo 188 asambleístas y 120 invitados, sobre un total de 1.225 que estaban convocados.La asamblea, con veto a la prensa incluido, aprobó el ejercicio económico de 2023 con un superávit de dos millones de euros, así como el presupuesto para el ejercicio 2025, cifrado en cerca de 28 millones de euros. La FCF estableció un nuevo récord con el número de licencias, cerrando la temporada 23-24 con un total de 218.867.Hubo un homenaje a clubes centenarios que, en el caso de Lleida, fue para el FC Albi.