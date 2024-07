Francia pasa con otro rebote

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

No lo veía nada claro Francia cuando el partido entró en su tramo final, con dos paradas de Mike Maignan a sendos remates de Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne; incapaz el equipo de Didier Deschamps de desnivelar el anodino 0-0 hasta que un rebote de Jan Verthonghen en un tiro a la nada de Kolo Muani lo lanzó de repente a los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en el minuto 85, de nuevo entre un sinfín de dudas.

En su cuarto encuentro en Alemania 2024, dos de sus tres goles han llegado en propia puerta. El otro, de penalti. Sin pegada, es un colectivo menor, que parece que domina el partido, pero se queda en nada sobre la otra portería, en alguna acción aislada de Mbappé y muy poco más, mientras asoman mayores desafíos que Bélgica, que también le pudo ganar. De hecho, remató las mismas veces entre los tres palos que el equipo ‘bleu’.No funciona Francia, pero va avanzando en el cuadro. Necesita más de Griezmann. Lo sabe él y lo sabe Deschamps. Lo reclutó de nuevo para su once, ni tan atrás como ante Austria ni tan adelante como ante Países Bajos ni suplente como ante Polonia. Orillado a la izquierda, en su liberación al medio y en la capacidad para conectar entre líneas reside la dimensión más concluyente del atacante, por más que hoy sea más rebajada; de más a menos, primero, y de algo a nada, después, en el choque. Pero ganó. Y eso tiene un incalculable valor.Y depende sobremanera de Mbappé. Con máscara protectora, su presencia debería ser más constante, más determinante, más influyente que de repente una acción de la nada. Eso corresponde en buena parte al dinamismo de su equipo, pero también a su desborde o a su tino individual, fuera de toda duda casi siempre, no tanto en la Eurocopa de Alemania, aunque cuando es capaz de correr, driblar y disparar es todo un espectáculo. Pero no está siendo determinante.Bélgica también llegó al duelo con dudas y se va a casa con un autogol que clasificó a Francia.