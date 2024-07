Podio leridano en la Val d'Aran

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

En la tercera jornada de la trail HOKA Val d’Aran by UTMB le tocaba el turno a la segunda distancia más larga, la Torn dera Val d’Aran (VDA), de 110 km. y más de 6.000 metros de desnivel que vio como una leridana, Sílvia Puigarnau, natural de Agramunt, subía al segundo cajón del podio. La prueba, que reunió a 1.191 corredores, fue dominada por la estadounidense Allison Baca y el británico Luke Grenfell-Shaw.

Puigarnau, que compagina el trail running con el cargo de directora del Inefc Pirineus de La Seu d’Urgell, tuvo que sufrir lo indecible para defender la segunda posición, ya que la primera tuvo dueña ya desde el principio, con una Allison Baca dominando la situación de principio a fin, llegando a la meta de Vielha después de casi 15 horas en ruta (14:44:51) y siendo la undécima en la clasificación absoluta.El único aliciente se centraba en la batalla por la segunda posición, que Sílvia Puigarnau parecía tener bien controlada en el penúltimo punto de avituallamiento situado en Arties, a unos 14 kilómetros de la meta. Pero la leridana, que a finales del pasado año ya se aseguró en Tailandia su participación en las Finales de la UTMB World Series 2024 al acabar cuarta en la Doi Inthanon Thailand by UTMB®, llegó tocada al punto de control, con síntomas evidentes de deshidratación y con muchas rampas. No obstante, la de Agramunt, que antes de reanudar la marcha tenía casi una hora de ventaja sobre la donostiarra Maite Maiora, lo dio todo en el último tramo y pese a ver reducida su ventaja de forma considerable, pudo cruzar la meta en segunda posición, a 45 minutos de la ganadora y un cuarto de hora sobre su perseguidora. “Estoy muy contenta, me voy a poner a llorar. No ha sido fácil porque desde Banhs de Tredòs se me subían los gemelos, pero cuando he llegado a Arties he reanimado”, dijo la leridana. En la categoría masculina, el británico Luke Grenfell-Shaw, de 30 años, dio toda una lección de superación consiguiendo una victoria inapelable después de superar un cáncer. El corredor de Brooks, que se fue desde los primeros compases sin que nadie pudiera seguir su ritmo infernal, tenía una motivación extra. “Mi hermano falleció hace 5 años. No importa lo mal que lo haya pasado ahí arriba, en mi mente solo pensaba en John. Él me ha dado fuerzas para seguir”, dijo el británico, que completó el trayecto de 110 kilómetros en 12:05:03, superando en casi media hora al barcelonés Andreu Simón y en 36 minutos al gipuzkoano Goar Lopetegui. Por su parte, el leridano de origen rumano Raul Butaci, afincado en Tornabous, no pudo reeditar la victoria lograda el año pasado en esta misma distancia y tuvo que abandonar cuando estaba a punto de completar la octava hora de carrera por culpa de la deshidratación y el calor. “Tenía muchas rampas en las piernas y aún me quedaban 40 kilómetros por delante. No valía la pena arriesgar tanto”, apuntó.