¡¡¡Semifinalistas!!!

Un cabezazo de Mikel Merino en el minuto 119 derribó el muro de la anfitriona Alemania con épica, cuando todo estaba en su contra y asomaban los penaltis, y metió a España en las semifinales de la Eurocopa, donde se medirá a Francia, que dejó en la cuneta a Portugal (ver desglose).

Los de Luis de la Fuente se quedaron la denominada ‘final anticipada’ con una demostración de madurez, la que decían desde Alemania que le faltaba a España. España tuvo las ideas claras y, a pesar de quedarse sin Pedri a los cinco minutos por una entrada de Toni Kroos, aguantó en la disputa de un encuentro sin dueño. En la reanudación llegó el 1-0 de Dani Olmo, a pase del “inexperto”, como dijo Nagelsmann, Lamine Yamal, quien a sus 16 años volvió a ser decisivo. Sin embargo, Alemania apretó los dientes y encerró a los españoles contra su portería, hasta que llegó el inevitable 1-1 en el minuto 89, de Florian Wirtz. Pero la insistencia permitió a España obrar la proeza y un pase de Dani Olmo, el MVP del partido, lo remataba Merino al fondo de las mallas haciendo enmudecer el Stuttgart Arena con casi 60.000 alemanes. El cartel de fútbol total que traía el encuentro no tardó en convertirse en uno de batalla campal, de película bélica en la que ambos trataron de hacerse con el control, o que el rival no estuviese cómodo. Alemania tuvo claro que tenía que apretar y Pedri se lo recordó antes de cumplirse un minuto con la primera gran ocasión, dejando clara la ambición ofensiva de España. El azulgrana, sin embargo, fue un soldado caído a los cinco minutos, derribado por un Kroos que se jugó una despedida bien amarga. El madridista cazó al canario y, además de cortar una contra y no ver la tarjeta amarilla, lesionó en la rodilla a un Pedri sustituido por Dani Olmo. Justo cuando pedía el cambio, Kroos dejaba un pisotón a Yamal que bien pudo ser otra amarilla, la segunda hubiese sido y otro guion favorable a España.Los de Luis de la Fuente tardaron varios minutos en salir de la conmoción de perder a un referente importante para ganar esa lucha por hacerse con el balón. España casi improvisó y tuvo que sudar ante una Alemania que destruyó sin contemplaciones, buscando poco a poco su juego en ataque con Musiala, Gündogan y un Havertz que remató de cabeza a las manos de Unai Simón la única local. No estuvo cómoda ni una ni otra selección. Nico Williams y Yamal entraron poco en contacto con el balón y, cuando lo lograron, sus centros no encontraron buen destino. España recuperó la posesión en la reanudación y demostró tener mucho más claro su plan, en una clara ocasión de Morata que disparó alto. El equipo de De la Fuente, con Uani Simón salvando bien la presión en los pases largos, buscó sus bandas y, de un lado al otro, Yamal la puso atrás para la entrada sin marca de un Dani Olmo que la mandó a la red (1-0). Con media hora por delante, Nagelsmann movió ficha y metió a los esperados titulares Andrich y Wirtz, más un Füllkrug que le funcionó como referencia ofensiva. Entre las amarillas y el desgaste, De la Fuente también miró a su banquillo, dando entrada a Nacho, Ferran y, ya para el final, a Merino y Oyarzabal. A España le faltó la posesión en ese momento, porque Alemania apretó en busca del empate.Tampoco supo matar a la contra España, con Williams y Yamal, antes de ser sustituido, con buenas llegadas en superioridad. Andrich forzó el paradón de Simón y Füllkrug rondó el peligro, con un balón al palo como la más clara. España se multiplicó atrás, sufrió sin algo más de balón y tuvo otro susto en un mal saque de puerta de Simón que Havertz no aprovechó. El asedio pintaba mal y Kimmich ganó un balón que parecía perdido para que Wirtz mandara el partido a la prórroga en el minuto 89. Un nuevo giro en el guion y una película ya de drama total, con el árbitro de nuevo indignando a todos.En la prórroga, España se sintió de nuevo cómoda con el balón y Alemania renunció a ese descontrol que le había dado buen resultado. Alemania reclamó un penalti de Cucurella que Taylor descartó rápido y Unai Simón tuvo un par de buenas estiradas. Parecía que los penaltis estaban ya firmados, pero entonces se sacó el centro Olmo que mandó Merino a la red, para silenciar Stuttgart y mantener la racha española. Alenania no pudo evitar que Kroos dijera adiós al fútbol. La anfitriona lo buscó y Carvajal se sacrificó con la segunda amarilla (no podrá jugar las semifinales por sanción), para que España siga adelante con licencia para soñar en una cuarta Eurocopa.

Luis de la Fuente, seleccionador español, ensalzó la victoria y a su eqipo. “Yo lo que quiero es que me valoren mis jugadores, ese es el verdadero examen que paso cada día. Y me siento valorado, pero eso es lo que me inquieta. La visión que tengáis desde fuera me da igual. Lo que me preocuparía es ver que no tengo la confianza y el apoyo del vestuario. Siempre me he sentido apoyado por este grupo que se deja la vida. Yo voy a morir con ellos, como se que harían ellos conmigo”, declaró en rueda de prensa.

Defendió los cambios de Lamine Yamal y Nico Williams, pese a perder verticalidad: “¿Es bueno correr o no?”. Se ha demostrado que sin correr se puede ganar también. Necesitábamos correr menos y ser mas contundentes arriba”, explicó. “Es momento para poner en valor lo que hemos conseguido y poner en valor este momento histórico. Hay unas bajas seguras para las semifinales, físicamente veremos cómo evolucionados estos días. Pedri ha recibido una entrada fortísima, seguramente podíamos pensar que debería haber sido valorada de otra manera disciplinariamente”, añadió.

Dos partidos de sanción al turco Merih Demiral

La UEFA impuso ayer dos partidos de sanción al defensa de la selección turca Merih Demital, con los que se perderá el duelo de cuartos de final de hoy ante Países Bajos, por la celebración de uno de sus goles del pasado martes ante Austria con un gesto fascista. La UEFA adopta esta sanción por “incumplir los principios generales de conducta, por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar eventos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y por desprestigiar el deporte del fútbol”.