Inglaterra será el rival de España en la final de la Eurocopa del domingo en Berlín, tras imponerse ayer a Países Bajos por 1-2, en el último minuto, en la semifinal disputada en el estadio Westfalen de Dortmund. El último desafío de España en la Eurocopa 2024 será Inglaterra, que ganó en el último suspiro, tras pasarlo mal durante toda la segunda mitad, ya sin Harry Kane ni Phil Foden sobre el campo, sin señales ofensivas hasta una media vuelta definitiva de Ollie Watkins al borde del minuto 90, que dejó sin final a la selección de Ronald Koeman.

Por segunda Eurocopa consecutiva, por primera vez fuera de su país, el conjunto británico competirá por conquistar un título que no ha ganado nunca, que perdió en los penaltis en la final de 2021 contra Italia en Wembley. La apoteosis de la grada, la desolación de sus rivales, la euforia de los jugadores ingleses, ejemplifican todo lo que supone tal reto.Ollie Watkins fue elegido ayer como el mejor jugador del encuentro. Salió al final, jugó solo nueve minutos, hizo un remate y anotó el tanto de la victoria inglesa. “Tuvo un gran impacto con un gran gol individual”, destacó sobre su elección la UEFA.Inglaterra ganó cuando peor jugaba. De pronto. Cuando la prórroga parecía el único destino posible para el grupo de Gareth Southgate, bien en el primer tiempo, gris todo el segundo, vencedor porque la solución del seleccionador por reemplazar a Kane y dar entrada a Watkins, con 20 minutos hasta entonces en esta Eurocopa, salió perfecta. Simmons había adelantado a Países Bajos y Kane empató de penalti. El domingo, final inédita entre España e Inglaterra.

Una foto de 2007 de Lamine bebé y Messi da la vuelta al mundo

“No hay dinero que pague una foto como esa”, comenta a EFE Joan Monfort (Barcelona, 1968), el autor de una foto icónica en la que comparten escenario un joven Leo Messi y un bebé Lamine Yamal, una instantánea de 2007 y que ahora ha dado la vuelta al mundo. “En estos días me han llamado 40, 50 medios, no lo sé”, explicaba Monfort.Ha atendido desde la BBC a AP, la foto la ha publicado el New York Times y le han llamado emisoras de radio y televisiones de todo el mundo. “De redes sociales, mejor ni hablar”, añade. Todo empezó con una publicación que Mounir Nasraoui, padre de Lamine, compartió hace unos días en ‘instagram’ en la que se ve al bebé disfrutando de un baño de espuma con su madre, Sheila Ebana y Leo Messi. Una imagen de 2007 que fue incluida en un calendario solidario.Por otra parte, el Barça rechazó una oferta de 250 millones por Lamine antes de la Eurocopa.

Pantalla gigante en Lleida para ver la final

La Paeria anunció ayer que, a través de la concejalía de Deportes y con la colaboración de diversas empresas locales, instalará una pantalla gigante en la plaza de la Llotja, para seguir el domingo la final de la Eurocopa (21.00). El acceso al espacio será libre y gratuito y el pçarking subterráneo de la Llotja, gratuito desde una hora antes del partido. También el ayuntamiento de Fraga colocará una plantalla en el pabellón Cortes de Aragón.

El Madrid presentará a Mbappé el martes 16

Kylian Mbappé será presentado el próximo martes, día16, a las 12.00 en el estadio Santiago Bernabéu, como nuevo jugador del Real Madrid, donde lucirá el dorsal ‘9’. Previamente, el presidente Florentino Pérez, recibirá a Mbappé en la Ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vinculará por las próximas cinco temporadas.