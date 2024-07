El Raidaran, en el Top 10 del Mundial de aventura

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo Raidaran, que lleva el nombre del raid de aventura que se disputa bianualmente en la Val d’Aran, logró su objetivo de entrar en el Top 10 del Raid in France, una de las pruebas puntuables para el Adventure Racing World Series (ARWS), el Mundial de Carreras de Aventura que aglutina a 17 carreras por todo mundo.

El equipo aranés, formado por el leridano Xavi Rodríguez y los gerundenses Sergi Bartrina, Isabel Gelada y David Salomó, acabó noveno después de completar los casi 600 kilómetros y más de 12.000 metros de desnivel positivo en 148 horas, después de seis días y seis noches de competición non stop, ya que solo durmieron nueve horas, una más de las exigibles por la organización. “Es algo que entrenas antes, pero no deja de ser duro, porque tienes que estar activo para no dormirte, hablando entre nosotros. La idea era descansar unas dos horas cada noche, aunque a veces no podíamos hacerlo porque el sitio no era el adecuado”, comenta Xavi Rodríguez.El Raid in France discurrió por la región de Coreze y constó de 180 kilómetros de Packraft, 300 de bicicleta de montaña, 120 de treking, al margen de las pruebas de cuerdas y otra remontando un barranco acuático. La disciplina que ha sido determinante ha sido el Packraf, en la que cada equipo lleva dos embarcaciones de dos plazas de rafting que debe transportar en la mochila para luego inflarla, con sus correspondientes remos para bajar por ríos de aguas bravas. Otra de las dificultades es que cada uno tenía que llevar a cuestas todo el material necesario, incluida la comida y la bebida. “Si no podíamos repostar teníamos que beber el agua de los ríos, por eso llevábamos pastillas purificadoras, sino es un riesgo para la salud”, explica. En la prueba participó otra leridana, Carmen Palacín, enrolada en el equipo Catraid Adventure, pero el esfuerzo le pasó factura y a los 60 kilómetros de la prueba tuvo que abandonar.