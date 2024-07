Ferran Julià, debut sin final

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Ferran Julià hizo realidad ayer su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos, aunque el resultado final no fue ni el esperado ni el deseado. Junto al relevo español de 4x200 metros libre, el nadador de Pallerols de Talavera, de 24 años, se quedó fuera de la gran final, que era el objetivo que perseguían además de batir el récord estatal. No consiguieron ninguno de los dos retos, y eso que los inicios fueron esperanzadores.

La primera posta de César Castro mantuvo a España líder de la prueba durante los primeros 100 metros y dio el relevo a Luis Domínguez cuarto, posición que logró mantener hasta que entró en juego Carlos Garach, que logró mantener la plaza hasta que superó los primeros 100 metros. Julià, que hizo la última posta, saltó al agua en quinta posición y con una desventaja importante sobre sus rivales, para acabar séptimos con un tiempo de 7:11.62 minutos, a 3.19 segundos de Japón e Israel, que obligó a que hubiera nueve finalistas y no ocho como es habitual en la final tras firmar un crono idéntico de 7:08.43 en esta preliminar.Una marca que hubiera obligado al conjunto español a rebajar en más de dos segundos el récord nacional –7:10.63– que estableció el pasado mes de febrero en los Mundiales de Doha en los que el relevo largo español sí logro acceder a la final, en la que fue octavo. La medalla de oro fue para Gran Bretaña (6:59.43), mientras que Estados Unidos se llevó la plata (7:00.78) y Australia el bronce (7:01.98). Después de Miquel Travé, Emma Carrasco y ayer Ferran Julià, hoy le tocará el turno a la judoca Ai Tsunoda de hacer su estreno en unos Juegos Olímpicos. La leridana, que toma el relevo de la dos veces olímpica Maria Bernabéu en la categoría de -70 kilogramos, entrará en competición a las 10.54 horas en el tapiz 1 del Camp de Mart y lo hará directamente en octavos de final, eludiendo así la primera ronda gracias a su mejor ranking internacional. Ahí espera rival, que saldrá del combate que dirimirán la eslovena Anka Pogacnik y Demos Memneloum, del Chad. De pasar, alrededor de la una del mediodía Tsunoda, dos veces campeona mundial júnior y que ha subido varias veces al podio en pruebas del Grand Slam, disputaría los cuartos de final, donde podría encontrarse con la croata Barbara Matic, que atesora tres medallas mundiales y seis europeas. La repesca y las semifinales y final se disputarán a partir de las cuatro de la tarde. En la jornada de natación de ayer destacaron varios nombres propios, entre ellos el del húngaro Kristof Milak, que logró acallar el ensordecedor ruido que reina en la piscina de La Defense Arena con una sensacional actuación en las semifinales de los 200 mariposa, que pone en duda que el nadador local Léon Marchand pueda lograr los cuatro oros que se ha propuesto lograr en los Juegos Olímpicos de París. Una tarea titánica ya que para ello el nadador francés tendrá que imponerse en la jornada de este miércoles en la finales de los 200 mariposa y los 200 braza que se disputarán con una diferencia de algo menos de dos horas.También brilló la australiana Kaylee McKeown, que revalidó el título de campeona olímpica de los 100 espalda que conquistó hace tres años en Tokio, tras imponerse en la final con un tiempo de 57.33 segundos, nuevo récord olímpico. Superó en 33 centésimas a la estadounidense Regan Smith, mientras que el bronce fue para la también americana Katharine Berkoff. Finalmente, Daniel Wiffen hizo historia y se convirtió en el primer nadador irlandés masculino en subir a lo más alto de un podio olímpico, tras imponerse en la final de los 800 libre, con récord olímpico incluido, por delante del estadounidense Bobby Finke, plata, y del italiano Gregorio Paltrinieri, bronce.

El nadador formado en el Club Natació Cervera saltó el último y lo hizo cuando el equipo era ya quinto

La andorrana Mònica Dòria, perteneciente al Cadí Canoe Kayak, se clasificó ayer para las semifinales de canoa sin ningún problema, después de marcar el tercer mejor registro en las eliminatorias. Le valió el tiempo logrado en la primera manga, de 101.28, para sellar su pase, ya que en la segunda se saltó una puerta y marcó 151.68. La palista del club de La Seu d’Urgell disputará hoy las semifinales (15.30 h) en busca de un puesto para luchar dos horas más tarde por una medalla que sería histórica para Andorra.

También accedieron a las semifinales los dos representantes españoles, Miren Lazkano, en C1, y Pau Etxaniz, en K1. La donostiarra, que se ganó la plaza para su debut olímpico en detrimento de la leridana Núria Vilarrubla, octava en Tokio 2020, logró el decimoquinto tiempo en el cómputo general de las dos mangas disputadas en el canal del estadio náutico de Vaires-sur-Marne, suficiente porque pasaban las 18 mejores. La palista del Atlético San Sebastián fue décima en la primera bajada con 109.49, y en la segunda elevó, debido a cuatro penalizaciones, el tiempo hasta 113.60, lo que le hizo retroceder a la decimoquinta posición.Pau Etxaniz, por su parte, también estará en la semifinal de K1, en su caso al ser duodécimo en esta serie inicial, merced a su primera bajada, en la que invirtió un crono de 87.84, ya que en la segunda no pudo mejorar con (88.37). El expalista del Cadí Canoe Kayak, ahora en el Atlético San Sebastián, disputará mañana jueves las semifinales, con el reto de meterse en la lucha por las medallas, igual que hizo el lunes su compañero y amigo Miquel Travé.

“Estoy disgustado por el resultado, no podía más”

Ferran Julià fue autocrítico tras disputar la final y en declaraciones a SEGRE reconoció que “estoy disgustado por el resultado individual. Es verdad que todos los del relevo lo hemos luchado hasta el final, pero individualmente no se ha visto reflejado mi mejor versión nadando, y esto me deja disgustado, pero el deporte es así, la vida es así y no siempre salen las cosas como uno quiere o le gustaría”. Sobre su posta, la última de la prueba, el nadador de Pallerols de Talavera explicó que “hasta los primeros 150 metros muy bien, pero en los últimos 50 me he hundido, no podía más. La situación también era un poco complicada porque cuando he saltado los rivales de al lado ya nos sacaban un trecho y con las olas era difícil. Realmente no me puedo achacar nada porque he llegado a la pared que no podía más, pero sí que es verdad que no se ha visto reflejado todo el trabajo realizado hasta aquí, que sí se vio en los Campeonatos de España de Mallorca”.El nadador del CN Sabadell, formado en categorías inferiores en el Club Natació Cervera, ya piensa en el futuro. “Estoy contento del equipo y de la gente que me ha dado su apoyo con sus mensajes. Ahora toca tomarse unas vacaciones y en septiembre de regreso y el año que viene a por todas. El objetivo ahora es claro, estar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y espero que el camino sea diferente, que venga acompañado de Europeos y Mundiales”, afirmó Julià.