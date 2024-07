Debut de Ferran Julià sense final

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Ferran Julià va fer realitat ahir el seu somni de competir en uns Jocs Olímpics, encara que el resultat final no va ser ni l’esperat ni el desitjat. Al costat del relleu espanyol de 4x200 metres lliure, el nadador de Pallerols de Talavera, de 24 anys, es va quedar fora de la gran final, que era l’objectiu que perseguien a banda de batre el rècord estatal. No van aconseguir cap dels dos reptes, i això que els inicis van ser esperançadors.

La primera posta de César Castro va mantenir Espanya líder de la prova durant els primers 100 metres i va donar el relleu a Luis Domínguez quart, posició que va aconseguir mantenir fins que va entrar en joc Carlos Garach, que va aconseguir mantenir la plaça fins que va superar els primers 100 metres. Julià, que va fer l’última posta, va saltar a l’aigua en cinquena posició i amb un desavantatge important sobre els seus rivals, per acabar setens amb un temps de 7:11.62 minuts, a 3.19 segons del Japó i Israel, que va obligar que hi hagués nou finalistes i no vuit com és habitual a la final al firmar un crono idèntic de 7:08.43 en aquesta preliminar.Una marca que hauria obligat el conjunt espanyol a rebaixar en més de dos segons el rècord nacional –7:10.63– que va establir el mes de febrer passat en els Mundials de Doha en els quals el relleu llarg espanyol sí que va assolir la final, en la qual va ser vuitè. La medalla d’or va ser per a la Gran Bretanya (6:59.43), mentre que els Estats Units es van emportar la plata (7:00.78) i Austràlia, el bronze (7:01.98).Després de Miquel Travé, Emma Carrasco i ahir Ferran Julià, avui li tocarà el torn a la judoka Ai Tsunoda de fer la seua estrena en uns Jocs Olímpics. La lleidatana, que agafa el relleu de la dos vegades olímpica Maria Bernabéu en la categoria de -70 quilograms, entrarà en competició a les 10.54 hores al tapís 1 del Camp de Mart i ho farà directament en vuitens de final, eludint així la primera ronda gràcies al seu millor rànquing internacional. Allà espera rival, que sortirà del combat que dirimiran l’eslovena Anka Pogacnik i Demos Memneloum, del Txad. En cas de passar, al voltant de la una del migdia Tsunoda, dos vegades campiona mundial júnior i que ha pujat diverses vegades al podi en proves del Grand Slam, disputaria els quarts de final, on podria trobar-se amb la croata Barbara Matic, que atresora tres medalles mundials i sis europees. La repesca i les semifinals i final es disputaran a partir de les quatre de la tarda.En la jornada de natació d’ahir van destacar diversos noms propis, entre ells el de l’hongarès Kristof Milak, que va aconseguir apaivagar l’eixordador soroll que regna a la piscina de La Defense Arena amb una sensacional actuació en les semifinals dels 200 papallona, que posa en dubte que el nadador local Léon Marchand pugui aconseguir els quatre ors que s’ha proposat aconseguir en els Jocs. Una tasca titànica ja que per a això el nadador francès haurà d’imposar-se en la jornada d’aquest dimecres en les finals dels 200 papallona i els 200 braça que es disputaran amb una diferència d’una mica menys de dos hores.També va brillar l’australiana Kaylee McKeown, que va revalidar el títol de campiona olímpica dels 100 esquena que va conquerir fa tres anys a Tòquio, a l’imposar-se a la final amb un temps de 57.33 segons, nou rècord olímpic. Va superar en 33 centèsimes la nord-americana Regan Smith, mentre que el bronze va ser per a la també americana Katharine Berkoff. Finalment, Daniel Wiffen va fer història i es va convertir en el primer nadador irlandès masculí a pujar a dalt de tot d’un podi olímpic, a l’imposar-se a la final dels 800 lliure, amb rècord olímpic inclòs, al davant del nord-americà Bobby Finke, plata, i de l’italià Gregorio Paltrinieri, bronze.

L’andorrana Mònica Dòria, pertanyent al Cadí Canoe Kayak, es va classificar ahir per a les semifinals de canoa sense cap problema, al marcar el tercer millor registre en les eliminatòries. Li va valer el temps aconseguit a la primera mànega, de 101.28, per segellar el seu pas, ja que en la segona es va saltar una porta i va marcar 151.68.

La palista del club de la Seu d’Urgell disputarà avui les semifinals (15.30 h) a la recerca d’un lloc per lluitar dos hores més tard per una medalla que seria històrica per a Andorra.També van accedir a les semifinals els dos representants espanyols, Miren Lazkano, en C1, i Pau Etxaniz, en K1. La donostiarra, que es va guanyar la plaça per al seu debut olímpic en detriment de la lleidatana Núria Vilarrubla, vuitena a Tòquio 2020, va aconseguir el quinzè temps en el còmput general de les dos mànegues disputades al canal de l’estadi nàutic de Vaires-sur-Marne, suficient perquè passaven les 18 millors. La palista de l’Atlètic Sant Sebastià va ser desena en la primera baixada amb 109.49 i en la segona va elevar, a causa de quatre penalitzacions, el temps fins a 113.60, cosa que la va fer retrocedir a la quinzena posició.Pau Etxaniz, per la seua part, també estarà en la semifinal de K1, en el seu cas al ser dotzè en aquesta sèrie inicial, gràcies a la seua primera baixada, en la qual va invertir un crono de 87.84, ja que en la segona no va poder millorar amb (88.37). L’expalista del Cadí Canoe Kayak, ara a l’Atlètic Sant Sebastià, disputarà demà dijous les semifinals, amb el repte de posar-se en la lluita per les medalles, igual que va fer dilluns el seu company i amic Miquel Travé.

“Estic disgustat pel resultat, no podia més”

Ferran Julià va ser autocrític després de disputar la final i en declaracions a SEGRE va reconèixer que “estic disgustat pel resultat individual. És veritat que tots els del relleu hem lluitat fins al final, però individualment no s’ha vist reflectit la meua millor versió nadant, i això em deixa disgustat, però l’esport és així, la vida és així i no sempre surten les coses com un vol o li agradaria”. Sobre la seua posta, l’última de la prova, el nadador de Pallerols de Talavera va explicar que “fins als primers 150 metres molt bé, però en els últims 50 m’he enfonsat, no podia més. La situació també era una mica complicada perquè quan he saltat els rivals del costat ja ens treien una tirada i amb les onades era difícil”. “Realment no em puc atribuir res perquè he arribat a la paret que no podia més, però sí que és veritat que no s’ha vist reflectit tot el treball realitzat fins aquí, que sí que es va veure en els Campionats d’Espanya de Mallorca.” El nadador del CN Sabadell, format en categories inferiors al Club Natació Cervera, ja pensa en el futur. “Estic content de l’equip i de la gent que m’ha donat el seu suport amb els seus missatges. Ara toca agafar-se unes vacances i al setembre de tornada i l’any que ve a totes. L’objectiu ara és clar, estar en els pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles, i espero que el camí sigui diferent, que vingui acompanyat d’Europeus i Mundials”, va afirmar Julià.