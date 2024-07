Ferran Julià: “Estic disgustat pel resultat, no podia més”

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferran Julià va ser autocrític després de disputar la final i en declaracions a SEGRE va reconèixer que “estic disgustat pel resultat individual. És veritat que tots els del relleu l’hem lluitat fins el final, però individualment no s’ha vist reflectit la meua millor versió nadant, i això em deixa disgustat, però l’esport és així, la vida és així i no sempre surten les coses com un vol o li agradaria”.

Sobre la seua posta, l’última de la prova, el nadador de Pallerols de Talavera va explicar que “fins els primers 150 metres molt bé, però en els últims 50 m’he enfonsat, no podia més. La situació també era una mica complicada perquè quan he saltat els rivals del costat ja ens treien una tirada i amb les onades era difícil. Realment no em puc atribuir res perquè he arribat a la paret que no podia més, però sí que és veritat que no s’ha vist reflectit tota la feina efectuada fins aquí, que sí que es va veure en els Campionats d’Espanya de Mallorca”.

El nadador del CN Sabadell, format en categories inferiors en el Club Natació Cervera, ja pensa en el futur. “Estic content de l’equip i de la gent que m’ha donat el seu suport amb els seus missatges. Ara toca prendre’s unes vacances i en setembre de tornada|retorn i l’any que ve contra|cap a totes. L’objectiu ara és clar, estar en els pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles, i espero que el camí sigui diferent, que es venja acompanyat d’Europeus i Mundials”, va afirmar Julià