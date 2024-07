Ferran Julià: “Estoy disgustado por el resultado, no podía más”

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

Ferran Julià fue autocrítico tras disputar la final y en declaraciones a SEGRE reconoció que “estoy disgustado por el resultado individual. Es verdad que todos los del relevo lo hemos luchado hasta el final, pero individualmente no se ha visto reflejado mi mejor versión nadando, y esto me deja disgustado, pero el deporte es así, la vida es así y no siempre salen las cosas como uno quiere o le gustaría”.

Sobre su posta, la última de la prueba, el nadador de Pallerols de Talavera explicó que “hasta los primeros 150 metros muy bien, pero en los últimos 50 me he hundido, no podía más. La situación también era un poco complicada porque cuando he saltado los rivales de al lado ya nos sacaban un trecho y con las olas era difícil. Realmente no me puedo achacar nada porque he llegado a la pared que no podía más, pero sí que es verdad que no se ha visto reflejado todo el trabajo realizado hasta aquí, que sí se vio en los Campeonatos de España de Mallorca”.

El nadador del CN Sabadell, formado en categorías inferiores en el Club Natació Cervera, ya piensa en el futuro. “Estoy contento del equipo y de la gente que me ha dado su apoyo con sus mensajes. Ahora toca tomarse unas vacaciones y en septiembre de regreso y el año que viene a por todas. El objetivo ahora es claro, estar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y espero que el camino sea diferente, que venga acompañado de Europeos y Mundiales”, afirmó Julià