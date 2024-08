La Paeria veta las obras de césped ya finalizadas

El Lleida CF hizo ayer público que la Paeria le notificó el martes que “deniega” la autorización de las obras de cambio de césped del Camp d’Esports, que acabaron el pasado lunes, exponiendo que el club “no posee la autorización del ayuntamiento, como titular del campo, para realizar el cambio de césped”. El alcalde, Fèlix Larrosa, insistió ayer en su visita a las obras del Barris Nord (más información en la página 29) que “Lleida no es ‘can pixa’. Cuando nos dotamos de unas normas, lo hacemos porque queremos gestionar de los equipamentos de la mejor manera”.

El alcalde puso como ejemplo que “la UE Bordeta está haciendo obras y lo primero que hizo fue pedir permiso al departamento de Patrimonio”. “Hay un protocolo y cuando no se sigue, hay una adventencia. Tienen diez días para subsanarlo, que vengan a Patrimonio y pidan el permiso”, añadió Larrosa, que también exigió a Luis Pereira, presidente del club, “que se disculpe por el tono que usa cuando se dirige al alcalde de Lleida, que a diferencia de él ha sido elegido por la ciudadanía y merece todo el respeto”. Además, también recomendó al club que “se centre en sus problemas, que no son entrar en constante debate con la Paeria”.Por su parte, el Lleida CF considera que “las declaraciones del alcalde no concuerdan con la resolución que hemos recibido, en la que no se nombra en ningún momento ningún protocolo y solo se argumenta que no tenemos el permiso del ayuntamiento”. Sin embargo, la entidad cree que “sí que tenemos dicha autorización en virtud del convenio, que nos permite realizar cualquier tipo de reparación, como es un cambio de césped”.Por esa razón, el Lleida presentará alegaciones a dicha resolución y entiende que se expone a una posible multa e incluso al improbable supuesto de tener que replantar el césped antiguo.Además, el club también comunicó que el ayuntamiento le dio autorización para colocar una pantalla gigante –en el parking del Camp d’Esports– en los dos primeros partidos de Liga en casa a puerta cerrada, aunque el consistorio dejó claro que “no se hará cargo del coste”. Por ello, el club se plantea si instalarla o no, aunque prepara actos para dichos partidos y sí que criticó que el ayuntamiento pagó la instalación de la pantalla para seguir la final de la Eurocopa.

El Lleida CF sumó ayer su segundo empate en la pretemporada, en otros tantos encuentros, tras un partido vibrante ante el Deportivo Aragón que terminó en tablas (3-3). El conjunto azul encajó primero, en un error en salida de balón (1-0), pero se fue mandando al descanso gracias a un doblete de Naranjo (1-2), ex del club aragonés. Sin embargo, los locales aprovecharon otro error atrás del Lleida, que repitió el sistema de 4-4-2, para empatar (2-2) a través de Johanner. Unai Garcia volvió a adelantar a los de Marc Garcia pasada la hora de partido, pero Pinilla, con una buena definición, estableció el 3-3 final, en un duelo en el que las únicas bajas azules fueron las de Solbes y Efe, por molestias.

Tras el encuentro, el entrenador, Marc Garcia, reconoció que “hemos cometido errores estúpidos, pero es el momento de hacerlo y tienen fácil solución”, pero también dijo que “hemos tenido buenos momentos durante el partido”.

El club presenta un aval de 156.000 euros para cerrar su inscripción

El club presentó ayer ante la Federación Española de Fútbol un aval de 156.000 euros para completar su inscripción a Segunda RFEF. Finalmente, se ha visto obligado a abonar la cantidadque exigía la Federación, ya que el Lleida estimaba que solo debía avalar un importe de 132.000. Dicha cifra era el resultado del 40% de la deuda reconocida durante las últimas tres temporadas en las resoluciones de las Comisiones Mixtas. Sin embargo, como la Federación sancionó al club sin poder inscribir jugadores en enero de 2022 por los impagos, el importe del aval aumenta al 55% de la deuda, que son estos 156.000 euros. Por otra parte, el Andorra anunció ayer que el amistoso que le enfrentará al Lleida el domingo supondrá la sexta edición del Trofeu Emili Vicente, que este año no puede hacerse en el Camp d’Esports por las obras.