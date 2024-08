El Mundial de enduro vuelve a Lleida una década después

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Campeonato del Mundo de enduro volverá a recalar en la provincia Lleida en 2025, once años después del último precedente, en 2014 en Solsona, organizado entonces de forma conjunta por el SIP Sport de Bassella y el Moto Club Solsonès. Ahora será el Moto Club Segre, que ya lo había organizado anteriormente en tres ocasiones, la última en 2011, la que ha aceptado el ofrecimiento del promotor portugués del certamen, Prime Stadium, para hacerse cargo de una de las pruebas de 2025, cuyo calendario se presentó ayer oficialmente en la localidad galesa de Rhayader, aprovechando que este fin de semana se disputa la penúltima cita de la presente temporada. La prueba leridana será la segunda del certamen y se disputará en Oliana del 2 al 4 de mayo.

El acuerdo entre el Moto Club Segre y el promotor se cerró a última hora del pasado jueves, después de que la entidad valorase las posibilidades económicas para afrontar una prueba de esta magnitud. Según reconoció ayer su presidente, Lluís Capdevila, tanto la Diputación como la Secretaría de Deportes de la Generalitat se han comprometido a ayudar a la financiación de la prueba, que tendrá un presupuesto de unos 190.000 euros, según apuntó Eric Augé, miembro del club y que ha sido el que ha llevado todas las negociaciones con la empresa Prime Stadium.Será la cuarta vez que el Moto Club Segre organice una prueba del Campeonato del Mundo de la especialidad. La primera fue en 1991 y tuvo lugar en Oliana, una prueba que organizó conjuntamente con la Federación Catalana de Motociclismo, mientras que las dos siguientes fueron en 1999 y 2011, con Ponts como punto neurálgico. “Estoy muy contento porque ya que no hemos podido conseguir el Mundial de motocross, al menos tendremos el de Enduro”, afirmó Capdevila.El acuerdo es solo por un año, 2025, pero no se descarta ampliarlo dos más, hasta el 2027. “Nos gustaría darle continuidad, que no fuera algo puntual. Si económicamente sale rentable, la intención es que lo hagamos dos años más”, añadió.