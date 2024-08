Martín aprieta el Mundial tras una caída de Bagnaia

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Enea Bastianini (Ducati) logró ayer su primera victoria del año en la prueba ‘esprint’ del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, en la que Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) y el leridano Marc Márquez (Ducati) acabaron cayendo. Jorge Martín (Ducati) fue segundo, por delante de Aleix Espargaró (Aprilia), y recortó su desventaja en el Mundial respecto a Bagnaia a un punto.

Aunque Espargaró había sido el más rápido de los entrenamientos, tanto Bagnaia como Martín intentaron superar al autor de la ‘pole’, un objetivo que lograron ambos, aunque antes de acabar el giro inicial Bastianini se puso segundo. Martín se puso al frente por delante de Bastianini, Espargaró y Bagnaia, en tanto que por detrás a Marc Márquez se le levantó demasiado la rueda delantera y no pudo ganar ninguna posición en los metros iniciales, aunque antes de concluir el primer giro logró superar tanto a Brad Binder (KTM) como a Pedro Acosta (KTM). En el tercer giro, Bagnaia firmó la vuelta rápida, pero al comienzo del siguiente, en la curva 4, el líder del Mundial se fue por los suelos cuando intentaba dar caza a los pilotos de cabeza. Bastianini intentó superar por primera vez a Martín en la quinta vuelta, pero el madrileño se la devolvió casi de inmediato, aunque antes de concluir ese giro el italiano consiguió su objetivo de ponerse en cabeza.

Poco a poco, Bastinini demostró ser el más fuerte, dejando atrás a Martín y con un Espargaró al que le costó mantenerse a rebufo. A menos de tres vueltas para el final se produjo un nuevo percance, en esta ocasión protagonizado por Marc Márquez, que se fue por los suelos en la curva 16 al perder adherencia en el tren delantero.

Espargaró firmó previamente el récord de Silverstone y una nueva ‘pole’ en su carrera. Le siguieron Bagnaia, Bastianini, Martín y Àlex Márquez, que saldrá quinto, mientras que Marc lo hará desde la séptima posición, por detrás de Binder.

Pecco carga contra Marc: “Esta situación es ridícula y así seguirá”

“Me ha saltado la pegatina del patrocinador del casco y se me ha puesto delante de los ojos. Quien tiene que hacer este trabajo no lo ha hecho bien. Tampoco me ha gustado ver otra vez tantos pilotos en esta situación (esperando rueda), porque somos de MotoGP, los más rápidos del mundo y estamos aquí porque hemos hecho cosas solos. No lo entiendo. Esta situación es ridícula y va a seguir siempre así si alguien no dice algo. Es ridículo, también para la gente que nos mira”, dijo Bagnaia señalando a Marc Márquez. “Va a ser una carrera de tirar fuerte. Aleix va rápido, Martín, Enea y yo. Somos los más rápidos y lo hemos vuelto a demostrar”, añadió el líder.