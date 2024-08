Un campeón de Europa leridano

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El piragüismo leridano ha vuelto a subir a lo más alto de un podio internacional gracias al título de campeón de Europa sub-23 logrado ayer en Cracovia por Miquel Farran, natural de la Guàrdia Lada, en la Segarra. El palista del Nàutic Mig Segre de Ponts, de 19 años, se colgó la medalla de oro en la disciplina de kayak cross, que ha sido olímpica por primera vez en los pasados Juegos Olímpicos de París, y se une así a su compañero en la selección española, el pallarés Faust Clotet, que hace poco más de un mes se alzó también con el título de campeón de esta disciplina, en su caso del Mundial júnior.

Miquel Farran, que no había tenido mucha suerte el sábado en la final de K1, donde se saltó una puerta que le alejó de la lucha por las medallas al ser penalizado con 50 segundos, se desquitó ayer a lo grande, conquistando su primera medalla internacional. El de la Guàrdia Lada, que cumple su tercera temporada en el equipo estatal, la primera en sub-23, superó la ronda de cuartos de final de kayak cross con el segundo puesto de su serie, ganó luego su semifinal y en la lucha por las medallas no tuvo rival. Tras el salto desde la plataforma, el palista del Nàutic se situó primero y tras superar el primer escollo del recorrido cogió una renta suficientemente grande para llegar a meta en solitario como campeón de Europa.“Cuando he superado la semifinal no me lo creía, porque solo tenía que superar a un rival para hacer medalla. Y cuando he ganado la final ha sido increíble. Todavía no lo he asimilado del todo”, señaló poco después de recoger la medalla de oro del podio.Farran reconoció que “no me esperaba la medalla. Sabíamos que íbamos bien en esta disciplina, pero tanto como para subir al podio no porque el nivel de sub-23 es muy alto”, apuntó el leridano, que calificó de gran resultado el puesto de finalista del sábado. “Para mí llegar a la final era lo máximo”, dijo.Por otra parte, por la mañana se disputaron las semifinales y finales de la modalidad de canoa con participación de tres leridanos en la categoría júnior, si bien solo uno, Azuka Mbelu, logró pasar el corte y acceder a la lucha por los metales. El palista del Cadí Canoe Kayak se metió en la final tras ser noveno en ‘semis’, con un registro de 99,85 y después de sufrir dos segundos de penalización. Quedaron fuera sus compañeros de club Jan Vicente, que fue decimoséptimo (pasaban los doce mejores tiempos) con 106.87, y Anna Simona, que acabó decimoquinta con un crono de 133.53. En la final, Mbelu fue sancionado con seis segundos que le relegaron al octavo puesto.