“La filosofía es la misma”

Gerard Encuentra, que como el club hará su debut esta temporada en la ACB, tiene muy claro cómo quiere que juegue su equipo. Ya lo avanzó poco después de conseguir el histórico ascenso en Madrid y ayer lo volvió a corroborar, y es que el ADN del Força Lleida no se discute. “Mantenemos la misma filosofía”, señaló ayer el técnico leridano en la primera rueda de prensa desde que arrancó la pretemporada, ya sobre el nuevo parquet del Barris Nord.

La polivalencia y versatilidad que tanto defiende Encuentra se ve reflejada hasta ahora en las ocho incorporaciones que ha hecho el club, al margen de los ya conocidos Rafa Villar y Kenny Hasbrouck, los únicos que continúan. “Los últimos años ya ha sido así, con jugadores que pueden ocupar diferentes posiciones, porque al final nosotros no podemos jugar como el Barça o el Valencia. Si queremos jugar al mismo estilo que ellos siempre nos van a ganar porque tienen mejores jugadores. Nosotros tenemos que jugar de una manera diferente y la forma de hacerlo es teniendo jugadores que puedan ocupar otras posiciones, que puedan incomodar al rival, y esta ha sido la dinámica de los últimos años y la mantendremos”, indicó.El técnico del Hiopos Lleida se mostró satisfecho con los refuerzos. “Estamos construyendo una buena plantilla, después tenemos que conjuntarnos y ser un buen equipo, porque el objetivo es ser competitivos. Después el día a día nos irá marcando otros objetivos al margen del principal, que es mantenernos”, señaló Encuentra, que aún le faltan dos piezas para completar el puzzle, ambas en el juego interior. “Un cinco lo necesitamos seguro y la otra plaza ya veremos durante la pretemporada. A mí me gustaría un 4 que abriera el campo, pero todo irá condicionado al perfil de cinco que fichemos. Si es más de poste bajo, creo que necesitaremos un punto más de poder atlético, pero ahora mismo estamos muy focalizados en la incorporación del cinco y después, según las condiciones que este jugador tenga, podremos perfilar las condiciones del otro fichaje que falta”, explicó.El presidente, Albert Aliaga, dejó claro que “vamos con toda la ambición del mundo, absolutamente toda, y también con toda la prudencia, ya que somos los últimos en llegar a la casa grande (ACB), pero en ambición y ganas no habrá ningún equipo que nos gane”, y añadió: “estamos haciendo todo lo posible, tanto deportivamente como a nivel de empresas y masa social, para quedarnos muchos años en la ACB”.

Cerca de los 4 millones y de los 4.000 abonados

Albert Aliaga ya dijo después de lograr el ascenso que el objetivo era llegar a los 4 millones de euros de presupuesto. Ayer reconoció que “estamos muy cerca de conseguirlo”, y añadió: “En abonados estamos ya cerca de la cifra tope que nos marcamos y en cuanto a empresas creemos que sobrepasaremos el objetivo”. Sobre las obras de mejora en el Barris Nord comentó que “hace dos meses teníamos un pabellón que en 20 años no había sufrido ninguna reforma. Ya tenemos el parquet nuevo, las canastas llegan la semana que viene y estamos presionando para que a principios de septiembre esté todo instalado”.

Bropleh ya tiene el visado para viajar

Thomas Bropleh ya tiene el permiso del consulado de Liberia para salir del país y se espera que entre hoy y mañana pueda viajar hasta Lleida, mientras que Dee Bost, que está jugando la Liga de Venezuela, lo hará la semana que viene.