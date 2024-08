Norris vence en casa de Verstappen

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Lando Norris (McLaren) avivó ayer el Mundial de pilotos con un triunfo sin apenas oposición en el GP de los Países Bajos, casa del líder del Mundial, Max Vertappen (Red Bull), que se colocó primero tras una mala salida de su rival, pero no pudo evitar el triunfo de un incontestable Norris.

El inglés volvió a rebasar a Verstappen tras 18 vueltas y dominó con mano de hierro hasta el final, aventajando al neerlandés en más de 20 segundos. Su segunda victoria en Fórmula 1 y la vuelta rápida de la carrera, le deja a 70 puntos del liderato y aputa sus opciones de título. Carlos Sainz (Ferrari) remontó desde la décima plaza para ser quinto, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) cayó de la séptima a la décima plaza.El Circuito de Zandvoort vibró con 305.000 espectadores en sus gradas durante una salida mala de McLaren. No en vano, Norris fue rebasado ahí por Verstappen mientras el otro coche papaya, el del australiano Oscar Piastri, cedió el tercer puesto al británico George Russell (Mercedes).Sin embargo, Norris controló el escenario y adelantó a ‘Mad Max’ por el interior en la recta de meta cuando empezaban la vuelta 18. Con destreza, el piloto británico de McLaren conservó el liderato durante el resto de la carrera y, al zanjar el 72º y último giro a la pista, cruzó líder la bandera a cuadros e hizo vuelta rápida (1:13.817), dando muestra de su dominio.La salida de los bólidos papaya contrastó con la de los dos Ferraris, pues por un lado Sainz superó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y por otro el monesgaco Charles Leclerc también ganó puestos.Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin), no salió tan bien como el madrileño y fue rebasado por el francés Pierre Gasly (Alpine). Y tan solo ocho vueltas le duró ser inquilino de la octava plaza, ya que Sainz lo adelantó y, posteriormente el madrileño superó a Gasly para ponerse sexto.Con Norris cómodo en el liderato, los focos se centraron en ese momento en la lucha por el podio, donde Leclerc lanzó un ‘undercut’ en la vuelta 25 para inquietar a Piastri y a Russell. Dicho y hecho, eso cristalizó con el monegasco pasando del quinto al tercer puesto en la vuelta 34, durante la cual Verstappen no era capaz de recortar su desventaja respecto a un Norris que había parado en ‘boxes’ poco antes.Piastri alargó más su primer ‘stint’ y, cuando paró aprovechó que tenía las ruedas más frescas para dirigirse hacia ese tercer puesto provisional del monegasco tras superar con facilidad a Russell. Mientras, Sainz rebasó a Sergio Pérez (Red Bull Racing) en la vuelta 47 para ser sexto.Además, Russell paró en ‘boxes’ en la vuelta 55 y perdió el quinto puesto en favor de Sainz. Por delante, Piastri alcanzó a Leclerc mostrando un gran ritmo, pero cuando llegó a su altura no fue capaz de rebasarle, por lo que el monegasco se hizo con la última plaza del podio por delante del australiano.