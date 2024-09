Flick, el mejor fichaje

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

barcelona

Después del frustrante ‘mercato’ del Barcelona, lastrado por el ‘fair play’, en pocas jornadas se ha demostrado que seguramente el mejor fichaje en este inicio de curso está en el banquillo por la impronta de Hansi Flick al frente del equipo azulgrana. Flick siempre había estado en la lista de candidatos de Joan Laporta. Pero cuando llegó, estaba Ronald Koeman en el banquillo. Después se inició la etapa de Xavi Hernández y tras su rocambolesca salida, el extécnico del Bayern y exseleccionador alemán se hizo con el mando de las operaciones.

Según admiten a EFE fuentes de la entidad azulgrana, Flick fue “una opción real” antes de la llegada de Xavi. De hecho el Barça abrió la vía técnica alemana, pero no concretó ninguna incorporación entonces. El alemán es la antítesis de Koeman y de Xavi. No pertenece al denominado entorno azulgrana, no había jugado nunca antes en el Barça, desconoce el idioma, tiene otra visión diferente del fútbol y tampoco conoce las filias y las fobias de los medios de comunicación. Su discurso en la sala de prensa es plano, no da titulares. El Barça lo fichó a finales de mayo y tardó dos meses en presentarlo, un día en el que Laporta le entregó un carnet de socio con el número 149.842.Habla poco de fútbol, nada sobre jugadores que no son azulgranas y desde el primer minuto decidió impregnarse de lo que es el club. De hecho apareció por sorpresa en Colonia (Alemania), cuando el Barça de balonmano se jugaba la fase final de la Liga de Campeones.Y para continuar con su particular ‘máster’ en barcelonismo, Flick pidió cita para reunirse con Pep Guardiola, el gran gurú, para que no se le escapara nada, ni de lo que ocurre sobre el césped ni de lo que pasa en el laberinto de despachos. Por eso le costó poco entender que la piedra filosofal del éxito en can Barça está en La Masia, en los jóvenes jugadores se debe apoyar todo el proyecto, un camino abierto últimamente por Koeman y Xavi. Hansi Flick ha seguido con el mismo plan y en cuatro partidos ya han debutado Marc Bernal, a quien antes de su lesión le dio la batuta del mediocentro, Pau Víctor o los defensas Gerard Martín y Sergi Domínguez. De todos ellos, Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí y Casadó son titulares; Fermín es un habitual, como también lo serían Ronald Araujo, Marc Bernal, Gavi o Ansu Fati, si no estuvieran lesionados. En el seno del club valoran que Flick conviva entre la rigidez germánica y la inspiración mediterránea. “Se deja aconsejar mucho, es cariñoso y amable en las distancias cortas y huye siempre de los conflictos”, aseguran desde el vestuario.

Al cuarto partido en su estreno en LaLiga EA Sports, con la losa de nunca haber estado tanto tiempo sin marcar en una competición doméstica, el francés Kylian Mbappé se quitó un peso de encima. Después de 24 disparos sin ver portería, el “9” madridista se estrenó. Y con un doblete.

Los goles del delantero francés maquillaron otra actuación floja y plana del equipo de Ancelotti, incapaz por el momento de encontrar la versión sólida, vertical y versátil que le condujo al doblete hace solo tres meses. El Madrid suma puntos pero no mejora sus sensaciones antes del parón.De la duda inicial, repetida en cada encuentro sin encontrar una solución Ancelotti a la falta de intensidad, transitó el Real Madrid a una versión más reconocible con algunos ajustes del técnico italiano. Aún lento con balón, es un equipo cuya versión letal con velocidad sigue sin asomar. Segundo triunfo en el Bernabéu entre sombras y pocas luces.

El Girona venció ayer con solvencia (0-2) en el Sánchez-Pizjuán un encuentro en el que el Sevilla acusó en demasía el primer gol del partido, marcado por Iván Martín al borde del descanso, y no supo reaccionar en un segundo tiempo en el que Abel Ruiz selló el triunfo visitante de penalti.

El equipo de Míchel suma de este modo su segunda victoria consecutiva en Liga y ya se asoma a la parte alta de la clasificación, justo lo contrario que el conjunto sevillista, que ocupa plaza de descenso con dos puntos y llega al primer parón del curso sumido en una profunda crisis.Igual que en las tres primeras jornadas, los sevillistas se mostraron como un equipo vistoso y con vocación ofensiva, pero no supieron penalizar a un Girona que entró algo frío al partido y encontró un balón de oxígeno en el gol de Iván Martín, que precedió a una segunda mitad mucho más plácida para los gerundenses.

El Huesca, líder en Segunda, con pleno de triunfos

El Huesca, que dio el viernes un golpe de autoridad en Los Cármenes tras imponerse por 1-3 al Granada, se situó como nuevo líder en una jornada en la que el Zaragoza, segundo, no pudo pasar del empate (0-0) en su visita al Mirandés y el Albacete, tercero, encajó su primera derrota. Resultados que convierten el conjunto oscense en el único equipo de la categoría que puede presumir de contar por victorias todos sus encuentros.