Marc Márquez, segundo en la primera sesión en Misano

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) y los españoles Arón Canet (Kalex) y Adrián Fernández (Honda) fueron ayer los protagonistas del dominio en sus respectivas categorías durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino de MotoGP, en el circuito de Misano Adriático.

‘Pecco’ Bagnaia cerró la primera jornada de entrenamientos como el más rápido en MotoGP a pesar de las molestias físicas que arrastra tras su caída la semana pasada en el circuito Motorland de Alcañiz. Marcó un tiempo de 1:30.685 casi al final de la sesión para superar por escasas décimas de segundo a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24).Antes de llegarse al ecuador de la sesión Marc Márquez tuvo su cuota de protagonismo al rodar en 1:31.364, lo que le encaramó a la primera posición, seguido por un ‘Pecco’ Bagnaia que solventó muchos de sus problemas físicos y de puesta a punto, para subir hasta la segunda posición a escasas dos décimas del ocho veces campeón del mundo.Bagnaia, que paró el crono en 1:30.885 primero y 1:30.685 después, sentenció esa tanda, como también Marc Márquez, si bien se tuvo que conformar con la segunda plaza, por delante de Jorge Martín, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Jack Miller en las diez primeras posiciones.Obligados a pasar por la primera clasificación acabaron Brad Binder, Aleix Espargaro, Pol Espargaro, Miguel Oliveira , Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Alex Rins, Alex Márquez, Augusto Fernández, Takaaki Nakagami, Raúl Fernández, Luca Marini y Stefan Bradl.Marc Marquez (Ducati Desmosedici GP23) se mostró satisfecho tras la sesión, destacando que “de momento” están en la pelea por el podio. “Lo dije ayer –por el jueves– y es lo que estaba buscando hoy, la sensación de Austria, no la de Aragón, porque fue un fin de semana que no era real por las condiciones, por eso señalé tanto las condiciones de Austria, que son las que he encontrado ahora y son similares”, añadió.