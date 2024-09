El AEM, a estrenarse en la difícil visita al Barça B

Tras una semana inaugural cargada de emociones, con una derrota en el debut liguero ante el Alhama (0-2) y un emocionantísimo triunfo en la primera ronda de la Copa de la Reina en los penaltis el miércoles, el AEM visita hoy (17.00/Lleida En Joc) al siempre temible Barça B, con la intención de sumar sus primeros puntos en Liga.

El conjunto azulgrana, campeón de las dos últimas ediciones de Liga, llega al partido algo mermado en cuanto a efectivos, porque además de las bajas tiene a cuatro jugadoras, entre las cuales la leridana Ona Baradad, compitiendo en el Mundial Sub-20 con España. Así, el equipo leridano tratará de aprovecharlo para dejar atrás las diez derrotas consecutivas que acumula en sus últimos partidos n el feudo azulgrana.“Nunca es fácil ir al campo del Barça, pero si me das a elegir prefiero hacerlo ahora porque como norma general es un equipo que no empieza bien la Liga y eso nos favorece”, reconoció el técnico de las leridanas, Rubén López, que ve a su equipo en buen estado de forma pese al esfuerzo del miércoles en la eliminatoria ante el Balears. “Creo que el equipo llega bien. Tenía dudas después de la Copa, donde tuvimos que hacer un esfuerzo extra para empatar el partido y la prórroga, pero los dos días de entrenamiento posteriores demuestran que las jugadoras están recuperadas”, consideró.El técnico aún no podrá contar con Loba ni con Silvia Peñalver, que no jugó en Copa por molestias, además de las cuatro bajas de larga duración. Sin embargo, recupera a Palacios una vez cumplida su sanción y completarán la convocatoria Laia Ojeda y Júlia Ciurana, del filial, tras su buen papel en la Copa.Para puntuar, el técnico consideró clave “estar muy bien en bloque medio-bajo, porque el Barça es un equipo que te mete atrás”. “Es un equipo que arriesga mucho por dentro, o sea que si logramos robar, transitar y ser efectivas, tendremos nuestras opciones”, ante un Barça B que también se estrenó en Liga cayendo por 2-0, pero que, según el técnico, tiene “una calidad técnica increíble y te hace mucho daño si dejas espacios”.

Toda la jornada se juega hoy después de disputar la Copa entre semana

La disputa de la Copa de la Reina entre semana ha provocado que todos los partidos de la jornada se disputen hoy. El primero será el Sporting Huelva-Logroño (11.30), una hora antes del Alavés-Osasuna (12.30). Los otros cinco encuentros se disputarán en horario de tarde.