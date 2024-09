Llega la victoria del Lleida

El Lleida CF sumó ayer la primera victoria de la temporada (1-0), tras vencer al Cornellà en un Camp d’Esports vacío por segunda y última vez este curso. El conjunto azul la consiguió gracias a una muy buena primera mitad, en la que tuvo ocasiones, fue dominador y mostró la mejor versión de lo que llevamos de campaña, culminada con el tanto definitivo de Unai Garcia.

Sin embargo, en el segundo tiempo a los azules les tocó defender el corto botín que habían logrado en la primera, ya que todo el dominio azul se vino abajo y el conjunto de Marc García sacó a relucir otra versión muy diferente, aunque también efectiva, la de la defensa cerca de su área, suficiente para neutralizar a un rival propositivo con el balón y sumar así tres puntos para un Lleida aún invicto y que ya suma cinco.

Con el mismo once y sistema de 4-2-3-1 que inició la remontada la semana pasada ante el Atlético Baleares, el Lleida dio continuidad a las buenas sensaciones del pasado domingo y le añadió un punto más de fluidez con el balón. En una de estas acciones trenzadas, el conjunto azul se adelantó después de que Estacio controlara un balón cruzado de forma brillante, pegado a la banda, y pusiera un pase para la llegada de Unai Garcia, que cruzó el balón desde el sector derecho y batió a Miño en el minuto 7 (1-0).

El equipo visitante inquietó en un centro atrás que se paseó por el área de Iñaki, pero los azules contrarrestaron con más llegadas, con el goleador Unai Garcia como principal protagonista.

El extremo vasco tuvo el 2-0 en sus botas en el 26, cuando un pase filtrado de Gené desde su campo le dejó solo ante Miño, al que superó. Sin embargo, su remate topó con el poste y el atacante dejó escapar la oportunidad más clara para anotar su doblete, aunque no fue la única. Antes del descanso tuvo dos ocasiones más para doblar la ventaja, además de otra acción en la que Gené no acertó al rematar un centro de Estacio. En una de ellas, Lorente sacó bajo palos un remate de Naranjo en segunda instancia y nada más empezar la segunda mitad Unai contó con otra aún más clara, pero no supo definir otro mano a mano tras un pase fantástico de Iñaki desde su portería.

El conjunto barcelonés consiguió hacerse por completo con la posesión que en la primera mitad ya quiso disputarle al Lleida. Aunque vivía cerca de la portería de Iñaki, con los azules defendiéndose cerca de su área, no consiguió generar una primera ocasión de peligro hasta el 70, cuando en una de las únicas desatenciones defensivas de la zaga local, Omar recogió el balón muy liberado en el sector izquierdo del área y se encontró con Iñaki en su remate.

El Lleida no encontraba vías de salida y cada vez defendía más y más atrás, aunque lo hacía con seriedad y solvencia. De hecho, el Cornellà no volvió a rematar en acciones de juego combinado y solo tuvo otra oportunidad en un córner, aunque fue por partida doble en el 83. Lorente remató de tacón en el primer palo y obligó a que Iñaki sacara una gran mano abajo para evitar el empate, que también impidió Solbes en la segunda acción, lanzándose de forma acrobática para mandar de nuevo a córner un remate de Marc Esteban. El resto del partido fue de pura resistencia para los azules, que pasaron a la defensa de cinco, con un gran papel de la zaga al completo y en especial de Solbes y Domingo, que salió lesionado, además de un Iñaki siempre muy atento en los balones largos, vital para que el nuevo proyecto del Lleida de Marc Garcia ya conozca el sabor de la victoria en casa, aunque aún sea sin afición.

Un millar de aficionados y actuación de Lluís Sánchez

Como ya ocurrió la semana pasada, la afición volvió a responder al llamamiento del club y unas 1.000 personas, según el club, se reunieron en la Fan Zone anexa al estadio para seguir el partido a través de la pantalla gigante que emitió el partido gracias a la señal de Lleida TV, que volvió a retransmitir el encuentro.Abierta desde las 17.00, la zona de animación tuvo un ambiente festivo y, como novedad, contó con la actuación musical en el descanso de Lluís Sánchez, el ganador de Eufòria. El artista leridano cantó algunas de las canciones que le valieron el triunfo en el concurso televisivo y culminó su actuación interpretando la canción del verano de 3Cat “Els millors dels nostres dies”.Para culminar la jornada festiva y esta vez con la plena alegría de la victoria, los jugadores volvieron a acercarse al balcón de delante de las oficinas del Camp d’Esports para agradecer el apoyo de la afición, que volvió a hacerse sentir dentro del estadio pese a la distancia que separaba a la afición de las gradas, que podrán vover a llenarse en el próximo partido en casa del Lleida, el domingo 29 contra el Sabadell (18.00).