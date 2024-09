'Visitamos al líder en el mejor momento'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, dijo ayer en referencia al partido de mañana en casa del líder Sant Andreu (18.00), que cuenta sus encuentros por victorias, que aunque se trata de “un equipazo y muy competivo, siempre me apetece subir al ring con los mejores y espero que a mis jugadores también les apetezca pegarse con los mejores”, dijo en sentido figurado.

El entrenador alcireño advirtió que “es un partido en el que tienes que estar preparado a nivel anímico para afrontarlo porque pienso que el contexto puede ser el más incómodo que hay en la competición. Primero porque seguramente será un equipo que haga play off. Viene de hacerlo y ha conseguido que continúe el 80 o 90 por ciento de la plantilla, con el mismo entrenador y el modelo de juego consolidado y aquel campo es una caldera. Además, el Sant Andreu puede llegar a someterte si no consigues robarle el balón”, explicó.Después de haber logrado la primera victoria la pasada jornada ante el Cornellà (1-0), Garcia se mostró, no obstante, optimista. “Creo que estamos en el mejor momento y que será así durante meses, ya que es normal que con muchos jugadores nuevos y entrenador nuevo el equipo tenga que evolucionar. Repito que creo que nos llega en el mejor momento la visita al Narcís Sala. Ganar el otro día siempre ayuda y además creo que tengo futbolistas que están acostumbrados a este tipo de partidos. Algunos han jugado allí como locales y otros se han visto en situaciones parecidas”, concluyó.