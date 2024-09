Siete de siete

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un solitario gol de Lewandowski en el minuto 19 dio la séptima victoria en siete partidos al Barcelona, esta vez ante el Getafe, que encadena doce partidos sin ganar. El Barça, que continuará una semana más como líder destacado, mereció mucho más. Pero solo pudo derribar una vez el muro del conjunto azulón, que se dedicó a defenderse con su agresividad habitual y apenas inquietó a Iñaki Peña, prácticamente inédito en su estreno como titular tras la grave lesión de Ter Stegen.

El marcador se movió a los 19 minutos por un error de Soria, quien no atajó un centro de Kounde por la derecha y dejó muerto el balón dentro del área pequeña a los pies de Lewandowski, que no perdonó el 1-0.

Siguió el Barça jugando en el campo rival y Raphinha tuvo el segundo en un disparo que cruzó demasiado tras recibir al espacio de Balde antes de que el árbitro anulara, a la media hora, otro tanto de Lewandowski por fuera de juego. El ‘9’ polaco tuvo una nueva oportunidad de marcar, pero esta vez Soria acertó a tapar su tiro en la salida. El Barcelona se aplicaba en la recuperación tras pérdida y el Getafe, asfixiado, intentaba parar el partido a la menor ocasión para recuperar el resuello.Un disparo desde la frontal de Lamine Yamal que se marchaba rozando el poste izquierdo de la meta visitante fue la última antes del descanso del Barça, que da la sensación de que, incluso sin jugar a su mejor nivel, ha alcanzado en esta Liga una velocidad de crucero difícil de igualar.

Siguió el monólogo azulgrana tras la reanudación, pero el segundo tanto del cuadro catalán no acabó de llegar. Casi lo logra Lamine Yamal en su ya clásica jugada; esa en la que se perfila con la zurda desde el balcón del área antes de disparar buscando la escuadra. Pero Soria se redimía de nuevo de su pifia en el 1-0, despejando a mano cambiada cuando el partido estaba a punto de cumplir la hora.Arambarri veía la primera amarilla del Getafe en el minuto 70 por dar una patada a Casadó, muy aplaudida por todo el estadio, que había reclamado varias tarjetas en la docena de faltas previas -algunas muy duras- del equipo visitante. Y Raphinha volvía a poner a prueba a Soria en el lanzamiento de la falta.Eric García remataba alto, casi en línea de gol, un balón llovido de Raphinha y este cabeceaba desviado, solo ante Soria, en la jugada siguiente. El Barça, que lo había intentado todo en la segunda mitad, pese las constantes interrupciones en el juego provocadas por su rival, ya no tendría ninguna más en los últimos diez minutos. Y el Getafe, con más ímpetu que acierto, merodeó el área del cuadro catalán e incluso pudo empatar en el tiempo añadido.

El Girona no pudo ayer con el Rayo Vallecano en Montilivi (0-0) a pesar de tener contra las cuerdas al equipo madrileño. En el primer tiempo no hubo ocasiones, ni un disparo a puerta. Tras el descanso, no tardó en asomar el equipo local con Tsygankov y, en su posesión, el Girona fue encerrando al Rayo cada vez más cerca de su portería. Asprilla dejó los destellos que se le auguraban, en especial con un tremendo zapatazo a la cruceta.

Miguel Gutiérrez perdonó desde el punto de penalti y el Rayo sufrió de lo lindo hasta que no encontró algo de aire con Álvaro García, que estuvo cerca de amargar la noche a los locales, que merecieron mucho más.

El técnico del Barça, Hansi Flick, se mostró contento por el resultado y satisfecho con el rendimiento de sus jugadores. “Me han dicho que es normal (que costara marcar más goles) contra el Getafe, son un equipo bueno en la defensa. El equipo ha luchado 95 minutos. Estoy orgulloso del equipo, han luchado todo el partido. También orgulloso de la afición que se han dado cuenta que los necesitábamos”, dijo el entrenador alemán.

Sobre Lamine Yamal, declaró: “Hace cosas muy diferentes y al estadio le encanta. Lo puedes sentir en las gradas. Hay que protegerlo, pero también al resto de jugadores. Para eso están los árbitros”, dijo.

Wojciech Szczesny (34 años) se convertirá en jugador del FC Barcelona, según información del portal polaco Meczyki.pl. El portero internacional está previsto que pase pruebas médicas hoy jueves antes de firmar su contrato por lo que resta de temporada.

Mbappé será baja para tres semanas

El francés Kylian Mbappé será baja en el derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, al confirmar las pruebas médicas a las que sometió ayer una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, la primera como jugador del Real Madrid. El tiempo de baja que se baraja es de tres semanas, por lo que Mbappé causa baja para su primer derbi ante el Atlético de Madrid y además se perderá el partido de la Liga de Campeones frente al Lille y el del Villarreal de LaLiga.