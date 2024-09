Primera derrota del curso

Publicado por Dani Tejedor Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida cayó ayer derrotado por 3-1 ante un Sabadell B que se mostró superior a los leridanos, que fueron a remolque durante todo el partido. El conjunto arlequinado se adelantó muy pronto tras un saque de banda, amplió distancias con un gol antes del descanso de Moha desde el centro del campo, y cuando parecía que el conjunto de Cappont reaccionaba en la segunda mitad, recibió la expulsión por roja directa de Manrique que acabó con sus opciones de evitar la primera derrota de la temporada.

El partido empezó de la peor manera posible para los leridanos, con un Sabadell B mandando en todas las facetas del juego. En una de las primeras acciones, los locales dispusieron de un tiro libre indirecto en las inmediaciones del área pequeña que desbarató Samsó. Poco después, en un saque de banda lateral Utges remató en el área pequeña, paró Pau Torres, pero el rechace le cayó al defensa Suárez que no tuvo problemas para marcar (1-0). El partido seguía por los mismos derroteros y Pau Torres mantuvo vivo al equipo de Gabri parando dos mano a mano. A partir del minuto 25 se igualaron las fuerzas y el Atlètic Lleida consiguió llegar en buena disposición a campo contrario, eso sí, sin acertar en el último pase. Cerca del descanso, Moha recuperó una pelota para los vallesanos en el centro del campo, vio a Pau Torres adelantado y marcó el gol de la jornada desde el círculo central.Gabri agitó el partido desde el banquillo colocando una línia de tres defensas, pero los visitantes siguieron dominando el encuentro sin tener la fortuna del gol, hasta que al cuarto de hora fue expulsado Manrique en una acción en la que el colegiado consideró que el leridano había agredido a Utges. Pese a la inferioridad, Soule marcó el 2-1 justo después para dar ánimos al conjunto leridano, pero no tardó el Sabadell B en aprovechar la superioridad numérica y sentenciar el partido con el gol de Utges (3-1). Todas las esperanzas de sumar se esfumaron de nuevo. Los de Gabri lo intentaron pero ayer no era el día, y si se pudo añadir algún gol más al marcador hubiera sido del Sabadell B. En el tramo final del duelo fue expulsado también el portero suplente Sanz por protestar desde el banquillo, una muestra más del descontento leridano con la actuación arbitral.

El Mollerussa, en busca de la primera victoria de la temporada

El Mollerussa visita hoy a las 17.00 horas el Municipal Les Fontetes de Cerdanyola en busca de la primera victoria de la temporada, ante un Cerdanyola que, igual que los del Pla d’Urgell, ha sumado un solo punto en este inicio de la competición.Después de la derrota por la mínima contra el Reus (2-3), el entrenador del Mollerussa, Moha El Yaagoubi, cree que el equipo “deberá mejorar el juego colectivo y llevar el partido a nuestro favor para poder revertir la situación”, dijo. El técnico también apuntó que “deberemos dar el 200 por cien para conseguir el resultado que todos queremos y que se nos ha escapado al final de los primeros partidos”. Para este encuentro, Moha no podrá disponer de los lesionados Joel Porté, Jordi Puig y Pau Rodríguez.

Gabri: “No hemos sido conscientes de la importancia del partido”

Gabri García, entrenador del Atlètic Lleida, se mostró crítico con el partido realizado por su equipo. “Felicitar al Sabadell B por su victoria. No hemos sido ni capaces ni conscientes de la importancia de jugar cada semana. Hemos salido desconectados, sin intensidad y nos han penalizado con el 2-0”, admitió el técnico, que valoró el hecho de haber cambiado el rumbo en la segunda parte, llegando a su área, “pero la expulsión nos ha dejado tocados. Hemos reaccionado marcando el 2-1, pero su tercer gol ha sido tan rápido que no hemos podido hacer nada más”, añadió. “Debemos mejorar, salir más concentrados, llevamos tres partidos de cuatro empezando perdiendo y así es difícil”, concluyó.