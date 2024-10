El Alpicat se cita con la historia

La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL La plantilla con la que el Alpicat afronta su debut en la OK Liga, donde compite por primera vez en su historia. - ANIOL MORAL

El Lleida.net Alpicat abre hoy una temporada histórica. Recibe al Caldes (20.00) en el partido que supone su debut en la máxima categoría, la OK Liga masculina. Tras una brillante temporada, de la mano de Jordi “Sito” Expósito, logró el ascenso a la máxima categoría del hockey estatal. Afronta el reto con una plantilla de 11 jugadores, lo que obligará al técnico a descartar a uno de ellos en cada partido, ya que solo pueden inscribirse diez en el acta. El Alpicat ha fichado a Marc Vázquez, que llega del Girona; al portero leridano Xavier Bosch, que regresa al club tras sus dos campañas en el Igualada, Oriol ‘Uri’ Llenas, que también llega del cuadro de la Anoia y a Jan Munné, cedido por el Barcelona. Sigue la columna vertebral de la pasada temporada: el portero Ricard Casals, los hermanos Joan Ramon y Miquel Serret, Iago Vázquez, Pol Besolí, David Ballestero y Mats Zilken.

Meri Mata es la presidenta del Alpicat desde febrero de 2022, cuando tomó el relevo de Ricard Vizcarra, el hombre que hizo crecer a un club que nació en 2004. Mata explica que el debut que se vivirá hoy es “para todo Alpicat, el club y también para mí, la consecución de un sueño que llevábamos persiguiendo desde hacía muchos años. Nos habíamos quedado muchas veces a las puertas pero por fin la pasada temporada se pudo conseguir”.Recuerda que el ascenso “es un orgullo por el trabajo hecho en todos estos años por todas las personas que están y han pasado por el club. Celebrar el 20 aniversario jugando en la Ok Liga es algo muy grande. Nos daremos cuenta del gran valor que tiene con el paso del tiempo”.Los objetivos los tiene claros: “que el Femenino ascienda de nuevo a la OK Liga y que el masculino se mantenga. No queremos ser un equipo ascensor y hemos venido a la OK Liga para quedarnos. Queremos ser el primer club de Lleida con el equipo masculino y femenino en la máxima categoría, algo que a nivel catalán o estatal han logrado muy pocos. Y nosotros tenemos opciones de conseguirlo”. Mata da también un gran valor al apoyo de la afición: “En casa tenemos que ser un equipo al que cueste mucho ganar”.El futuro del club, afirma, pasa también por la base: “Esta temporada tenemos 16 equipos y hemos recuperado el Júnior. El club también tiene que crecer por la base”.

Jordi “Sito” Expósito, el entrenador que subió al Alpicat a la máxima categoría, cree que “el equipo llega bien, tenemos muchas ganas de empezar a jugar. Se trata ahora de ver si el Alpicat está preparado para competir en la máxima categoría y lograr la permanencia. Hemos hecho una buena pretemporada y ahora nos falta la dosis de realidad, saber hasta dónde somos capaces de llegar. Pero al inicio de Liga llegamos bien”, explica. Sobre los cuatro fichajes explica que “sí, ha llegado mucha gente nueva, prácticamente el 40% de la plantilla. Eso supone un trabajo para incorporarlos al equipo, que su perfil encaje con lo que tenemos, pero ha sido fácil tanto a nivel de vestuario como en la pista. Y tenemos mucho margen de mejora”.Espera que el Alpicat se adapte rápido a la categoría: “Es verdad que el equipo está acostumbrado a ganar, siempre ha estado arriba en la OK Liga Plata. Ahora hay un trabajo de asimilación a la nueva realidad. Ganaremos partidos, pero también los perderemos. La temporada es un camino muy largo. Queremos ser protagonistas en la OK Liga y que el equipo vaya sumando puntos. Y para eso tenemos que adaptarnos a la realidad de cada partido”.

En una temporada en la que por primera vez en la historia dos equipos leridanos coinciden en la máxima categoría del hockey estatal, los duelos más esperados por las respectivas aficiones serán los derbis. El primero llegará muy pronto, en la jornada 6, el 10 de noviembre, con el Pons Lleida-Alpicat en el Onze de Setembre. En el Antoni Roure jugarán el 22 de febrero de 2025, en la jornada 19.

