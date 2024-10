Duro castigo al Pons Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida salió ayer goleado del Palau Blaugrana (9-4), en un encuentro en que mostró dos caras diferentes, ya que si en la primera parte, pese a encajar cuatro goles, se mantuvo en todo momento dentro del partido exigiendo al Barça dar lo máximo, en la segunda relajó su intensidad defensiva, lo que le valió encajar cinco goles más. A falta de tres minutos para el final, el Llista perdía por un doloroso 9-2 y solo dos goles de Nico Ojeda en el tramo final, maquillaron algo la derrota.

No tuvo un mal comienzo el Pons Lleida, que salió a la pista con valentía ante un Barça siempre peligroso, que ya tuvo su primera ocasión con un remate de Ignacio Alabart que debió servir de aviso a los leridanos. La respuesta la dio “Tombita” Torres, con un buen remate en el minuto 5 que detuvo el meta azulgrana.Pablo Álvarez volvió a poner a prueba a Martí Zapater en el minuto 6 y, uno más tarde, Jordi Badia dispuso de una gran ocasión en una rápida contra, pero su remate lo detuvo el portero.Pero en su siguiente ocasión Pablo Álvarez ya no perdonó. Lanzó un duro remate desde lejos para marcar el 1-0. Era el minuto 8 y el Llista no cambió de estrategia. Pero en el minuto 11 llegó el 2-0, anotado por Ferran Font en una contra letal. Reaccionó bien el equipo de Edu Amat, que pudo marcar en una doble ocasión en el minuto 12. Primero con un remate lejano de Darío Giménez y después con otro de Sebas Moncusí, que desperdició una ocasión clara tras plantarse ante Sergio Fernández.El Barça, por contra, seguía mostrándose muy acertado en sus llegadas y de nuevo Héctor Font vio puerta para poner el 3-1 en el minuto 17. Parecía que el partido estaba en fase de liquidación, cuando en el 20, Nico Ojeda aprovechó un lanzamiendo directo por una tarjeta azul a Matías Pascual, para anotar el 3-0. La reacción azulgrana fue demoledora y en la siguiente acción Pablo Álvarez firmó el 4-1. Llegó entonces una genialidad de Darío Giménez, que desde detrás de la portería local elevó la bola con su stick, para marcar a la media vuelta el 4-2. Así se llegó al descanso con un Pons Lleida metido en el partido y plantando cara al Barça.Pero en la segunda parte el equipo se vino abajo y dio unas facilidades defensivas que el Barcelona no desaprovechó. En el minuto 32 Ferran Font anotó el 5-2 y ese gol ya hizo daño al Llista, que se olvidó de defender y buscaba llegar pronto a la portería local, sin la precisión necesaria. Marc Grau marcó el 6-2 (34’), Ignacio Alabart el 7-2 (40’) y un doblete de Sergi Llorca puso el 8-2 y el 9-2 en los minutos 43 y 45.El partido estaba acabado, aunque Nico Ojeda, en los minutos finales, marcó también un doblete que dejó el marcador final en 9-4. El Llista cierra la semana encajando 15 goles en tres días (Liceo y Barça).

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, se mostró muy enfadado con lo que considera falta de actitud defensiva de sus jugadores, lo que llevó a sufrir una goleada tan dura ante el Barcelona. “La diferencia en el marcador es justa”, admitió. “Hemos hecho una segunda parte totalmente inapropiada para competir en un escenario como es el Palau Blaugrana. El equipo no ha estado a la altura, ha faltado intensidad defensiva y así es cuando te llevas siete, ocho o nueve goles, cuando te estás enfentando a un equipo como el Barça”.

Amat estaba especialmente molesto con la segunda parte del equipo. “La primera parte la hemos competido bien”, explicó. “No le hemos perdido la cara al partido, a pesar de que se nos han puesto con un 3-0, pero hemos reaccionado bien, aunque encajar cuatro goles también es para que nos lo hagamos mirar”, dijo. “No hemos salido igual en la segunda parte y en estos partidos hay que tener claro donde estamos, cual es el escenario. No podemos dejar de defender, hay que sacrificarse siempre atrás. Y encima teníamos delante a un equipo que nunca tiene bastante”, valoró.El entrenador del Pons Lleida insistió en que “estoy enfadado con la actitud defensiva del equipo. No estoy nada contento con la mentalidad defensiva del equipo”, señaló.El próximo partido de Liga para el equipo leridano será el miércoles día 30, cuando recibirá en el Onze de Setembre al Igualada.

El Alpicat recibe hoy al Reus (16.15)sin complejos y a por la victoria

El Alpicat recibe hoy al Reus (16.15) en partido correspondiente a la tercera jornada de la OK Liga. Lo hace con un punto en su casillero tras el empate ante el Caldes del pasado fin de semana (3-3) y la derrota en Vilafranca en la jornada intersemanal (2-1), recibiendo a un Reus que llega con 4, tras empatar en Igualada en la primera jornada (1-1) y superar al Sant Just el miércoles (2-1). Será el tercer partido en ocho días para los leridanos, algo que no preocupa especialmente a su entrenador, Jordi “Sito” Expósito. “Ya sabíamos el calendario, con los meses de octubre y noviembre muy intensos. Venimos de una derrota, así que está bien jugar cuanto antes para cambiar la dinámica. Tenemos ganas de competir”, explicó.Añade que, después de que el Alpicat superara al Reus por 4-3 en la Lliga Catalana el pasado mes de septiembre, “vendrán con ganas de revancha, pero nosotros tenemos como objetivo evitar los errores que cometimos ante el Vilafranca, salir a por la victoria y seguir creciendo”.Dijo también que tienen ganas de lograr la primera victoria. “Estamos enfadados con nosotros mismos y tenemos ganas de hacer lo mejor ante nuestro público”.