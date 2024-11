El Cadí busca su tercer triunfo consecutivo antes del parón

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu luchará esta noche (20.45) por sumar, antes del parón de selecciones, la tercera victoria de la temporada, que sería consecutiva después de batir a los dos equipos gallegos, Celta y Ensino, que le han permitido hacer olvidar las dos derrotas iniciales ante dos de los ‘cocos’ de la competición, Girona y Perfumerías Avenida. El cuadro urgelense llega en forma y con la moral alta para medirse, según su técnico, Isaac Fernández, a uno de los equipos más físicos de la Liga, el Gernika, que también tiene dos victorias como las leridanas. “Tenemos un partido importante antes del parón y en casa, donde siempre tenemos que estar a un nivel competitivo alto. Lo que pasa es que delante tendremos a un señor equipo que también viene de ganar los dos últimos partidos, uno de los mejores equipos a nivel físico que nos podemos encontrar”, avisó.

Fernández insistió en que “la clave estará claramente en el físico. Ellas quieren llevar un ritmo alto de partido y son muy grandes. Será difícil dominarles el rebote, pero tenemos que ser conscientes de que no será suficiente con un esfuerzo en defensa, sino que se necesitarán dos y hasta tres, siendo siempre muy generosas en el esfuerzo porque físicamente es un equipo que nos exigirá mucho. No hay mejor manera de irnos a este parón que ganando o, cuando menos, haciendo un buen partido”.Una de las novedades del partido será la presencia por primera vez en la convocatoria de Laia Raventós, fichada hace poco más de una semana. “Estará en el banquillo pero la idea es que no juegue. Está cada vez mejor, pero le queda un poco todavía y no queremos correr ningún riesgo porque lleva mucho tiempo sin jugar”, dijo Fernández.