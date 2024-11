Martín acaricia el título

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Ducati) dio un paso de gigante para conseguir su primer título mundial de MotoGP al ganar la ‘sprint race’ del Gran Premio de Malasia, mientras su rival directo por el título, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) se fue por los suelos. El italiano ahora se encuentra a 29 puntos de distancia del madrileño, quien podría proclamarse campeón del mundo si hoy logra 9 puntos más que Bagnaia. Junto a Martín en el podio acabaron Marc Márquez (Ducati) y Enea Bastianini (Ducati), que se disputan la tercera plaza del Mundial.

Martín sorprendió a Bagnaia al emparejarse con él en la recta de meta para entrar en primera posición en la curva del final de la misma, con Marc Márquez ya tercero tras ganar dos puestos, a su hermano Àlex y Bastianini. El trío de cabeza, antes de concluir el primer giro ya había logrado una diferencia de 7 décimas respecto al grupo principal, encabezado por Bastianini, que tiró con fuerza pero sin éxito para intentar llegar hasta los escapados. Pero entonces se produjo lo inesperado, el error de Bagnaia, que se fue por los suelos en la curva 9, lo que dejaba a Martín en solitario en cabeza, solo perseguido por Marc Márquez. A pesar de bajar considerablemente su ritmo, Martín supo aguantar las diferencias respecto a Márquez y Bastianini para sumar su séptima victoria en la ‘sprint race’ de la temporada y consolidar su liderato en el Mundial de MotoGP. No hubo celebración y sí un sentido homenaje a las víctimas de la DANA. “No es un día para celebrar mucho. Donaré el bonus y todo lo que podamos aportar los pilotos será bueno”, señaló Martín, que, al igual que Marc Márquez dedicó su podio a Valencia, donde el viernes quedó suspendido el último Gran Premio de la temporada, dentro de dos semanas, a falta de un nuevo emplazamiento para el desenlace del Mundial. “He visto las dos primeras vueltas en las que Martín estaba abriendo un poco de hueco y Pecco seguramente ha empezado a empujar más, y es lo que tiene la competición y el motociclismo, vas al límite, arriesgas y a veces cometes errores y la pregunta es por qué has arriesgado tanto”, dijo Marc Márquez después de la carrera. Sobre la cancelación de la carrera de Valencia, aseguró que le parece “completamente correcta. En mi cabeza no cabía otra opción. Ahora mismo todos los recursos que tengamos tienen que ir a todas esas familias y nosotros aprovechamos para dedicarles este podio”.

Bagnaia logró antes la ‘pole’ con récord (1:56.337), mientras que Jorge Martín tiene previsto salir hoy (8.00) desde la segunda posición. Àlex Márquez consiguió una meritoria tercera plaza para cerrar la primera fila, mientras que Marc Márquez fue quinto, por detrás de Morbidelli. En Moto2, el brasileño Diogo Moreira, que reside en Alcarràs, consiguió la novena posición y la ‘pole’ fue para Jorge Navarro.