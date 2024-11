Monólogo del Vila-sana

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars consiguió su segunda victoria consecutiva en el arranque de la OK Liga al golear (1-5) al Alcalá, uno de los dos equipos ascendidos a la máxima categoría. El conjunto del Pla demostró su superioridad, dejando a las madrileñas maniatadas con una presión alta, aunque tuvo ocasiones para ampliar el margen muy escaso de cuatro goles. Las locales, que la pasada campaña fueron campeonas de la OK Plata ganando los 22 encuentros, solo pudieron perforar la portería leridana gracias a un inocente penalti, con el partido sentenciado. De esta forma, el Vila-sana mantiene el liderato gracias al ‘average’ general y empatado a 6 puntos con Fraga y Gijón.

Desde los primeros compases, el Vila-sana mostró su superioridad y comenzó a crear peligro. Luchi Agudo probó primero y después asistió a Antón para que estrenara el marcador (0-1) a los 3 minutos de juego. Las leridanas tuvieron un par de ocasiones más antes de que Lluís Rodero comenzara a mover el banquillo, con la entrada de Felamini y Horche. Antón estuvo cerca de marcar el segundo y también Dai Silva, que disparó desde lejos y se encontró con Julieta Rouco, la mejor de las madrileñas. Gime Gómez, de las últimas en entrar a la pista, tuvo dos clarísimas ocasiones, al quedarse sola frente a Rouco, que las desbarató. También hubo un posible penalti a favor del Vila-sana, antes de que Victòria Porta anotara el 0-2, tras un pase desde detrás de la portería de Gime Gómez.

El Alcalá tardó 20 minutos en disparar a puerta y Sandra Coelho detuvo el tímido lanzamiento de Monge. Victòria Porta tuvo cerca el tercero en una jugada personal, antes de que las madrileñas se soltaran sobre la pista. Santochirico estuvo muy cerca de estrenar el marcador de las locales y Coelho detuvo el tiro de Montero. El Vila-sana cerró la primera mitad con una nueva ocasión para Maria Porta, que volvió a despejar Rouco.

En la segunda mitad, Anna Salvat pasó a defender la portería del conjunto del Pla, que no tardó en marcar el tercero. Gime Gómez se encargó de establecer el 0-3 a pase de Antón. El Vila-sana estaba mucho más cómodo y siguió gozando de numerosas ocasiones que se toparon con Rouco. Victòria Porta no pudo resolver una jugada de equipo y tampoco lo consiguió Dai Silva. Sí lo hizo poco después, marcando el 0-4 después de una asistencia de Luchi Agudo. El Alcalá comenzó a notar el cansancio de estar constantemente encerrado en su pista y Horche anotó el 0-5 gracias a un buen tiro desde la frontal.

Después del quinto gol de las leridanas, bajó notablemente el ritmo del juego, favoreciendo que las madrileñas tuvieran la oportunidad de salir a la contra. Victòria Porta tuvo el sexto antes de que llegara el tanto local. Dai Silva se dejó el estick atrás y Santochirico tropezó con él, con lo que el árbitro señaló penalti. La jugadora italiana engañó a Salvat y marcó el 1-5, un resultado demasiado corto para las numerosas ocasiones que tuvo el Vila-sana. Horche tuvo una nueva ocasión para el conjunto del Pla, antes de que Santochirico estuviera a punto de marcar el segundo para las locales. Sin embargo, se encontró con una Salvat que apenas tuvo trabajo durante la segunda mitad. Durante los últimos minutos, el Vila-sana siguió insistiendo, ante un Alcalá que seguía encerrado en su pista. Maria Porta tuvo una de las últimas ocasiones para el conjunto de Lluís Rodero, que finalmente se impuso por un corto 1-5.El líder recibirá el miércoles (21.00) al Cerdanyola, que ayer protagonizó una de las sorpresas de la jornada después de imponerse al Palau de Plegamans por un ajustado 3-2. El sábado (18.15), las leridanas tienen previsto enfrentarse al Mataró, que ayer plantó cara al Gijón (1-2).

“Hay que mejorar la efectividad”

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, señaló después de ganar en la pista del Alcalá que “ha sido un partido en el que hemos sido completamente superiores al rival, a pesar de que se trata de una pista muy complicada en la que jugar, ya que está abierta en los lados. El Alcalá tiene mucha ilusión, pero nuestra presión no les ha dejado hacer nada. Han llegado muy pocas veces a portería y nosotras sí tuvimos muchas ocasiones. Esto tenemos que mejorarlo, porque el marcador podía ser mucho más amplio. Lo importantes es que hemos sacado los tres puntos, que este año van a estar muy caros, y hay que felicitar al equipo por el trabajo que han hecho, a pesar de que el marcador podía ser mucho más amplio”, añadió el técnico leridano.

Por su parte, la capitana Maria Porta manifestó que “nos han puesto las cosas más complicadas de lo que parece. No será fácil jugar contra equipos como este y menos esta temporada, en la que no habrá play off y estás más obligado a sacar un resultado positivo”. La jugadora del Vila-sana valoró positivamente que haya equipos de fuera de Catalunya en la competición, que se ha ajustado mucho durante las últimas temporadas. “Antes llegaba el final de temporada y veías mucha diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo. Este margen se está estrechando cada vez más y los resultados no están siendo tan previsibles. De hecho, todo el mundo habría dicho que el Palau ganaría ante el Cerdanyola”, añadió.