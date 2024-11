Sentencia en media hora

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Media hora tardó el Barcelona en encarrilar el derbi contra un combativo Espanyol, que tampoco pudo frenar al equipo de Hansi Flick (3-1), que tras golear al Bayern Múnich y al Real Madrid alargó su romance liguero liderado esta vez por Dani Olmo, autor de dos goles, y la magia de Lamine Yamal.

Tras una brillante primera parte, el líder de LaLiga se relajó en la segunda, lo que dio aire al equipo blanquiazul, al que le anularon dos goles por fuera de juego. Pese a terminar el partido con buenas sensaciones, el Espanyol, en su regreso al Estadi Olímpic Lluís Companys, amplió su mala racha en LaLiga. El Espanyol no gana al Barça como visitantes desde la temporada 2008-09 y coquetean con el descenso tras sumar 3 puntos de los últimos 21.Dos cambios introdujo Flick con respecto al clásico. Fort suplió a Kounde en el lateral derecho, mientras que Olmo entró por Fermín. No lo notó el equipo azulgrana, lanzado ante un Espanyol mermado por las bajas.El Espanyol hizo lo que buenamente pudo en el primer tiempo. Porque el Barça de Flick no contemporiza, ahoga al rival con su presión y pasa por encima de las defensas rivales sin piedad. Poco pudo hacer el meta Joan García, uno de los puntales del equipo blanquiazul, ante la máquina perfecta de Flick.Si una semana antes anotó cuatro goles en el segundo tiempo para golear al Real Madrid (0-4), ayer tuvo suficiente con tres tantos en la primera media hora para sentenciar.Esta vez Olmo y Lamine Yamal, que antes del pitido inicial ofreció a la afición el premio Kopa a mejor futbolista joven, completaron una actuación sobresaliente en los primeros 45 minutos. Ambos jugadores fueron los protagonistas de la primera diana. El extremo de Mataró se inventó una asistencia con el exterior de la zurda –un clásico de su repertorio– y el de Terrassa, situado en el interior del área, batió a Joan García (1-0, 8’).El Barça, sin apretar a fondo el acelerador, no tardó en anotar el segundo. Marc Casadó repitió el pase profundo con el que Lewandowski marcó el primer tanto en el Bernabéu, pero esta vez el receptor fue Raphinha. Tampoco falló el brasileño, que llegó al balón antes de que lo hiciera Joan García, al que superó por arriba con un suave toque (2-0, 24’). Undécimo gol del delantero de Porto Alegre, que en quince partidos oficiales ya supera los diez tantos que anotó la temporada pasada en 37.El Espanyol amenazó al Barça con una llegada vertical de Omar que remató a la red Jofre Carreras. Pero el VAR lo anuló por fuera de juego del centrador. Despertaron los de Flick tras este susto. Cuatro minutos tardó Dani Olmo en transformar el tercero. Recogió un balón a la frontal y fusiló al portero con la diestra (3-0, 31’).En la reanudación, el Barça, con la mente ya en los próximos dos desplazamientos, desconectó del partido y el Espanyol, con una jugada rematada por Aguado, lo aprovechó para volver a marcar en fuera de juego. Cayó otra vez el Espanyol en la trampa del Barça, que vio cómo otro gol de su rival no subía al marcador, también por fuera de juego, por decimotercera vez esta temporada.El Espanyol tuvo el premio a su insistencia en el minuto 63 (3-1) con una transición rápida que remató Puado a centro de Carlos Romero. El Barça fue incapaz de reconectarse al partido pero el Espanyol no encontró un segundo gol y el líder sumó un nuevo triunfo.

Duras críticas por mantener la Liga y Torres, afectado, no jugó

Entrenadores y jugadores han criticado que no se suspendiera la jornada de Liga como señal de duelo por las víctimas provocadas por la DANA. El Barça no pudo contar ayer con el valenciano Ferran Torres que, en tono muy crítico, dijo que “no tengo fuerzas hoy ni de ir al estadio a ver a mis compañeros jugar. Frustración e indignación con nuestros gobernantes, sean unos u otros”.José Bordalás, técnico del Getafe, dijo que “están siendo días difíciles. Pasan las jornadas y seguimos en shock. Vemos imágenes, testimonios de todo tipo y da miedo. No debería haberse jugado la jornada. Se debería haber suspendido. No tiene sentido jugar mientras se está viviendo la catástrofe más grande de las últimas décadas”.Igualmente duro se mostró Eder Sarabia, técnico del Elche, el único equipo de la Comunitat Valenciana que ha competido esta jornada al ejercer como visitante. “Lo que te pide el cuerpo es estar ahí, alentar. Me parece triste que hayamos jugado”, dijo.

“Hemos tenido errores en el segundo tiempo”

Hansi Flick dijo tras el partido que ”hemos perdido un poco la confianza en el segundo tiempo, cuando cometimos muchos errores” aunque no dio mucha importancia al bajón de su equipo al asegurar que son cosas que “a veces pasan”. Elogió a Dani Olmo, del que dijo que “estamos muy contentos de que esté de vuelta tras su lesión”.

Aitana y Lamine Yamal ofrecen sus trofeos

Aitana Bonmatí y Lamine Yamal, ganadores del Balón de Oro y el premio Kopa respectivamente, trofeos que mostraron, fueron homenajeados por los aficionados justo antes del minuto de silencio por las víctimas de la DANA.

Vicente Moreno, con su familia en Massanassa

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, llegó ayer a su pueblo, Massanassa, uno de los más afectados por la DANA, para ayudar a su familia. Son muchos los jugadores valencianos que están ayudando en las tareas de limpieza y rescate.

El Levante reclama material de limpieza

El Levante lanzó ayer un mensaje de emergencia en el que reclama con prioridad botas de agua y material de limpieza para los damnificados por la DANA. Es uno de los clubes que está recogiendo material para los damnificados.