Victoria de prestigio en casa

Publicado por Joan Bové Verificado por Creado: Actualizado:

El Balaguer logró una gran victoria (4-0) ante el Racing Vallbona, al que goleó, y sigue muy bien situado en la tabla en la que ya es cuarto después de encadenar su segunda victoria.

El Racing Vallbona, un rival muy físico, pudo haberse adelantado en el minuto 2, pero no lo consiguió, y a partir de ahí, nada pudo hacer ante el vendaval de juego de los rojillos, que dominaron durante los noventa minutos y marcando dos goles en cada tiempo, mostrando su superioridad ante un correoso rival pero que nunca encontró el acierto en los metros finales de sus acciones de ataque. Los visitantes basaron sus opciones en Sánchez, pero este no tuvo su tarde, ya que, a los dos minutos de juego, se quedó solo ante Peguero tras un desajuste defensivo local, pero su disparo salió muy desviado. Esa fue la primera y única ocasión de un Vallbona que aguantó las embestidas del Balaguer hasta el minuto 40, en el que Jadiri se fue por velocidad de su defensor para marcar el 1-0. Con el Balaguer volcado en el área del Vallbona y a un minuto del final de la primera parte, Soldevila remató un balón que venía del saque de una falta para conseguir el 2-0 con el que se llegó al descanso.Tras el paso por los vestuarios y ya en la segunda parte, el Vallbona acusó claramente el cansancio por el esfuerzo realizado en los primeros 45 minutos y vio como el Balaguer se adueñó del partido, jugando a placer y mostrando un alto nivel en su fútbol. En el minuto 73, Jadiri marcó el segundo gol de su cuenta particular en el partido, que siginificó el 3-0 en el marcador. Y tres minutos después llegó el golazo de la tarde, obra de Joel Chiné, que de falta directa sorprendió al portero visitante, y logró el el cuarto y definitivo gol, que cerró el marcador.La victoria del Balaguer, segunda consecutiva, le hace subir una plaza en la tabla, y ahora es cuarto, a dos puntos del Gimnàstic Manresa, a cinco del Martinenc y a seis del Júpiter, que es líder.

El Juneda cayó sin opciones (4-0) ante un poderoso Martinenc, que ocupa la segunda plaza de la clasificación y a un solo punto del liderato.

El equipo barcelonés, con jugadores de mucha calidad en sus filas, salió a resolver cuanto antes y se adelantó, por mediación de González, tras recuperar un balón dividido y atacar con acierto el segundo palo a los ocho minutos de juego (1-0). Tras el gol local siguió un periodo de igualdad en el que el Juneda hubiera podido empatar el partido en un disparo de Oriol Masbernat desde fuera del área, que salió desviado por poco. A cuatro minutos del descanso, los barceloneses volvieron a imponer su contundencia en las áreas con dos goles en acciones casi consecutivas. Primero Saro remató un córner (2-0), y tan solo dos minutos después, Gaspà marcó el 3-0, también a la salida de un córner, que pareció dejar sentenciado el encuentro.En el 57, Tejada marcó el 4-0. El Juneda, aunque lo intentó, y dispuso incluso algunas buenas llegadas al área, no pudo mover su marcador.

El Borges logró una importante victoria (1-2) ante la Pirinaica, un rival directo que juega en un terreno de reducidas dimensiones que dificulta el juego.

El Borges había preparado esta circunstancia y salió mentalizado y bien ubicado, aunque se mostró algo espeso con el balón en los pies. La igualdad fue la nota predominante en la primera media hora de juego, con algunas aproximaciones de ambos equipos pero sin peligro real.En la segunda parte, el Borges mejoró en el control del balón y una jugada trenzada del ataque del Borges fue culminada por Pol Ramón en el 0-1 en el 47. La Pirinaica empató con un gol de López en el 53. Los locales insistieron en ataque buscando el gol que les diera los tres puntos. El Borges, por su parte, se defendió con orden, y cuando el empate ya parecía definitivo, un saque de falta, sensacionalmente ejecutada por Guitart, acabó entrando por la escuadra local para firmar el 1-2 definitivo en el minuto 94.

Josete: “Es una victoria merecida que debe darnos mucha moral”

Al finalizar el partido, el entrenador del Balaguer, Josete, mostró su satisfacción por el gran partido realizado por sus jugadores: “Es una victoria importante, sobre todo después de la que conseguimos fuera de casa el pasado domingo. Hace que consolidemos nuestra posición en la tabla y ganamos confianza”, declaró. Sobre el equipo rival, dijo que “ellos se han mostrado como un equipo muy físico, pero hemos gestionado bien los momentos del partido”. Para finalizar, añadió que “hemos sabido jugado con el marcador y con su cansancio y no les dejamos hacer su juego”.