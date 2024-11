'Hay que ganar partidos'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona visita hoy al Estrella Roja en Belgrado (21.00) en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un duelo al que el Barça llega en plena racha de buen juego y resultados y que podría ser una trampa a desactivar, ante unos serbios que no tienen nada que perder y que buscan la campanada en forma de sumar los primeros puntos en esta Champions.

El técnico azulgrana, Hansi Flick, aseguró ayer que todavía es pronto para pensar en la clasificación en la Liga de Campeones, aunque admitió que “el objetivo” de su equipo es “terminar entre los ocho primeros” y se mostró convencido de poder conseguirlo. “La clasificación cambia mucho después de cada jornada, ahora lo importante es ganar partidos. No sé ni en qué posición estamos. Acabamos de empezar y, al terminar esta fase, esperamos estar entre los ocho primeros. Ese es el objetivo y creo que podemos conseguirlo”, afirmó.El técnico alemán añadió que el partido de hoy frente al Estrella Roja de Belgrado será “duro”, puesto que se trata de “un buen equipo” al que “le gusta jugar” y que cuenta con “delanteros rápidos”. “Tendremos que presionar su salida de balón, porque les gusta tener la posesión y, si no lo hacemos, serán peligrosos”, analizó.Flick destacó que el Barcelona “ha rendido fantásticamente en el último mes y también en la primera mitad contra el Espanyol”, y achacó el bajón de rendimiento en el derbi ante el Espanyol tras el descanso a que “cuando vas 3-0 en el marcador todo parece fácil”.“Mañana –por hoy– afrontamos una competición nueva, la Liga de Campeones. Todos sabemos lo importante que es ganar. Nuestro objetivo y el de muchos otros clubes es terminar entre los ocho primeros. Hay que mejorar las cosas que no hicimos bien, pero pensando en positivo”, subrayó.Preguntado por la readaptación de Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ tras superar una grave lesión de rodilla, Flick respondió que “irá sumando minutos con el paso del tiempo y según como sean los partidos”. Y sobre el portero Wojciech Szczesny, destacó que su “experiencia” puede “dar estabilidad y ayudar” al resto de guardametas. “Cuando le necesitemos, estará listo”, añadió.

El Real Madrid perdió ayer ante el AC Milan por 1-3 en la cuarta jornada de la fase de Liga de la Champions League y alargó su crisis de juego y resultados. Sufrió una derrota peligrosa para sus aspiraciones europeas en un partido en el que siempre fue por detrás, por los goles de Malick Thiaw, el exmadridista Álvaro Morata y Tijani Reijnders. Solo Vinícius pudo marcar para el Madrid gracias a un penalti y el VAR le anuló un gol en los minutos finales.

El Atlético visita hoy al PSG de Luis Enrique (21.00).

El PSV Eindhoven vapuleó ayer al Girona (4-0) con tantos de Ryan Flamingo, Malik Tillman, Johan Bakayoko y Ladislav Krejci en propia meta, en un duelo que expuso la fragilidad defensiva del equipo de Míchel Sánchez. El partido supuso el debut en la máxima competición continental del jugador leridano Jastin García, que entró en el minuto 79 en el lugar de Selvi Clua.

Antonino Jastin García López (Lleida, 15 de enero de 2004), es hijo de padre caboverdiano y portugués y madre española, y tiene doble ciudadanía española y portuguesa. Su carrera deportiva comenzó en la cantera del Lleida Esportiu, club en el que estuvo hasta 2019, cuando ingresó en las categorías inferiores del Girona. para jugar en el cadete “A”. El futolista leridano debutó en Primera con el Girona en marzo de este año, en un partido ante Osasuna.