Marc Garcia: “Hemos sabido aprovechar las oportunidades”

El entrenador del Lleida, Marc García, demostró su felicidad por el juego de su equipo cuando declaró que “el partido estaba para ganarlo a nivel anímico, y los hemos hecho al aprovecharnos de su planteamiento que nos ha permitido encontrar espacios y poder salir a la contra. También estoy satisfecho por haber sacado petróleo de los córners que nos han permitdo ir con esa ventaja”.

El técnico también habló por el rendimiento individual de los jugadores. “Iker y Lledó han estado magníficos, principalmente sin balón dónde han interpretado muy bien el partido”. Tuvo elogios también para Òscar Rubio al declarar que “Òscar es un jugador que nos puede enterrar en experiencia y a pesar de todo siempre está dispuesto a ayudar, a aprender y siempre con buena cara. A su edad sigue siendo un gran jugador y además puede jugar en dos o tres posiciones; no es casualidad que haya jugado más de 200 partidos en Segunda”. Y siguió hablando de Rubio cuando dijo que “el cambio ha sido por unas molestias en el tobillo, veremos cómo se encuentra durante la semana”. A pesar del resultado y la gran primera parte, el alcireño puntualizó que “en la segunda parte no hemos estado del todo buen, hay cosas que corregir y voy a hablar con mis jugadores sobre eso. Me hubiera gustado ver a un equipo más ambicioso porqué por como estaba el partido hubiéramos podido marcar algún gol más, aún así a los defensas les he dicho al descanso que jugaran fácil y no cometieran errores y eso han hecho”, explicó.Por su parte, Iker García afirmó que el Lleida es “el mejor equipo defensivo de la Liga. Debemos trabajar para que eso siga siendo así”. El central Miguel Operé se aventuró a decir que “el equipo está en el mejor momento de la temporada y un equipo con el Lleida debe ser candidato claro al ascenso directo”.