Laura Peña, exjugadora del Cadí: "Dejé el baloncesto por supervivencia"

Laura Peña, jugadora del Cadí la Seu durante cuatro temporadas y que hace pocas semanas anunció su retirada definitiva del baloncesto con 25 años, concedió una entrevista a 3Cat en la que reconoció que “dejé el baloncesto por supervivencia”. “El cuerpo no me respondía, no sabía qué se me pasaba ni tampoco cuál era el problema”, admitió Peña, que reveló que empezó a tener síntomas de ansiedad en el Cadí y que se llegó sentir un fraude”.

“La decisión ha ido llegando con los meses. Y fue por supervivencia: llegué a un punto donde el cuerpo no respondía, mentalmente estaba agotada y no encontraba soluciones: no sabía qué me estaba pasando". "Mis últimos meses eran una contradicción constante: sé que lo que estoy haciendo no está bien pero igualmente lo seguía haciendo. Mi comportamiento obsesivo compulsivo me provocaba angustia y depresión y era consciente, pero lo tenía que seguir haciendo”, explica Peña en la entrevista.