“Hoy es un día para hacer autocrítica”

El técnico azul, Marc Garcia, destacó que “no hemos hecho una buena primera parte, hoy es día para hacer autocrítica por que no hemos sabido romper su sistema defensivo, que era muy poblado”. El técnico siguió comentando el encuentro y añadió que “en la segunda parte hemos estado mejor, pero la verdad es que también hubieramos podido perder el partido”.

El alcireño apuntó que “la defensa no ha estado del todo bien, he puesto atrás jugadores de perfil ofensivo por que intuía que no pararíamos de atacar”. Y añadió que “el escenario no ha sido como suponía y ese perfil de jugadores (Estacio y Cortijo) sufren más en defensa, pero insisto en que el primero que me he equivocado he sido yo”.

“El cambio de Unai por Diego ha sido por motivos físicos, él ha dicho que ha parado antes de romperse”

Aún así, el entrenador azul hizo un llamamiento a la calma: “La verdad es que llevamos seis jornadas seguidas sin perder, con cuatro victorias y dos empates. Hay que darle valor a estar tantas jornadas sin perder en este grupo porque además, para mí, es el grupo más difícil de toda la categoría y ya hemos visto que cualquier rival te puede plantar cara por muy fácil que parezca la victoria antes de un partido como el de hoy”. Preguntado sobre el cambio de Diego Iglesias, argumentó que fue por un motivo “puramente físico”. “Mi intención era, en la segunda parte, poner a Unai y a Diego en los extremos a pierna cambiada. Pero la verdad es que hasta con esto hemos sufrido contratiempos a la hora de plantear el partido. Diego me ha dicho que ha podido parar antes de romperse. Estaremos pendientes de su evolución pero aún es temprano para hacer pronósticos”, añadió.

Por su parte, el portero Iñaki Álvarez, destacó que “debemos aprender que si nos relajamos, somos muy malos”, en la misma línea que Fernando Cortijo, quien declaró que “hemos necesitado el gol en contra para espabilarnos y empezar a jugar mejor”.