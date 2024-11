El Lleida niega que hubiera insultos racistas al meta rival

El Lleida ha presentado alegaciones contra el acta del partido del domingo ante el Badalona Futur (1-1), dado que discrepa con el redactado que hizo el colegiado Andrés Martínez Martínez, en el que señala que hubo insultos racistas contra el portero ucraniano del equipo rival, Yaroslav Meykher, extremo que niega el club. “No hubo insultos racistas”, defiende Marc Torres, asesor de la presencia. “El árbitro dijo que habían insultado al portero y que dijéramos por megafonía que cesaran los insultos, cosa que hicimos, pidiendo al público que fuera respetuoso. Nuestra sorpresa fue al ver el acta, en el que señala que hubo insultos racistas”, añade.

En el acta, el colegiado escribió que “en el minuto 60 el portero del Badalona Futur, D. Yaroslav Meykher Gromnitsky, me comunica que desde el fondo donde estaban situados los aficionados del equipo local (los cuales pudimos identificar por su indumentaria y cánticos a lo largo del partido) le estaban profiriendo insultos racistas” y añade que “ante este hecho se activa el protocolo contra el racismo y xenofobia requiriendo al delegado de campo que comunique por megafonía el mensaje para que cesen dichos actos. No volviéndose a producir dichos actos durante el encuentro. El partido estuvo detenido durante aproximadamente dos minutos”, concluye.

Torres reconoce que el hecho de que no sea la primera vez que se producen incidentes, juega en su contra. “El acta no refleja la realidad y por eso presentamos alegaciones. Los equipos saben que hay precedentes a partir del día del Yeclano y vienen aleccionados al respecto. Es desesperante la sensación de que no puedes hacer nada porque es difícil evitar que una o dos personas hagan estas cosas”.

Marc Torres añade que el club está trabajando para evitar este tipo de incidentes. “Nos hemos reunido un par de veces con representantes de las peñas y hemos puesto a una persona en esa zona de la grada para que actúe en cuanto vea algo. También elaboramos un decálogo de buen comportamiento que debe cumplirse en la instalación”, añade. “Vamos a seguir en esta línea, con más conversaciones con las peñas y concienciar a la gente de que no deben insultar”.