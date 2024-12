Nuevo pabellón en Alpicat

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, inaugurará hoy el nuevo pabellón polivalente de Alpicat, con una superficie de 3.463, 37 metros cuadrados, de los cuales 2.025 lo ocupan las tres pistas polideportivas con que cuenta. Su construcción ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros y, con una capacidad para más de 4.500 espectadores, permitirá albergar conciertos y otras actividades.

La nueva instalación complementa al pabellón Antoni Roure y permitirá que entrenen y jueguen los diferentes clubes de Alpicat. Cuenta con una pista de hockey, con sus vallas reglamentarias, pero que también permite que se disputen partidos de baloncesto. Otras dos pistas polideportivas completan la oferta de este nuevo recindo, uno de los más grandes de las comarcas leridanas.

El acto inaugural está previsto que dé comienzo a las 11.00, con el tradicional corte de cinta y asistirá también el alcalde, Joan Gilart, junto a otros concejales y presidentes de entidades y asociaciones de la localidad. Asistirán también los diferentes clubes de Alpicat, voleibol, pádel, baloncesto, bitlles, tenis, el Club Esportiu Tramdur, fútbol, hockey y Club Excursionista, así como la Escola Doctor Serés y el Instituto de Alpicat. Todos ellos aportarán una camiseta.

El hockey masculino busca hoy en Sant Just una nueva victoria

El Alpicat visita hoy al Sant Just (20.00), en partido correspondiente a la jornada 9 de la OK Liga masculina. Se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia, que tiene dos puntos menos en la clasificación que el equipo de Jordi “Sito” Expósito. El entrenador del Alpicat explicó que, tras las dos victorias ante el Alcoi y el Igualada “el equipo llega bien. Estamos contentos y con ganas de dar fuera de casa una imagen diferente. Queremos demostrar nuestra ambición”, valoró.Ante el rival no quiere confianzas porque “tiene jugadores con talento y aunque han encadenado cinco derrotas, vamos a ver qué equipo nos encontramos”.■ El Vila-sana recibe hoy al Coruña (19.00) con el objetivo de sumar tres puntos más y mantenerse al menos en la segunda posición. En el equipo gallego juega la leridana Mar Franci, exjugadora del club. El equipo del Pla d’Urgell tiene la duda de la capitana Maria Porta, afectada por un proceso gripal durante la semana.El entrenador, Lluís Rodero, explicó que “tenemos delante a un buen equipo, con un buen entrenador y una gran portera y que saben a lo que juegan”, aunque considera que “si jugamos como sabemos y somos fieles a nuestro estilo, será más sencillo. Tenemos que fijarnos más en nosotros que en el rival. Es un partido trampa pero tenemos que sumar los tres puntos, que es lo más importante”.A pesar de la derrota ante el Fraga en su anterior partido en casa, cree que “jugamos bien, tuvimos muchas ocasiones pero nos faltó acierto”.

El Vila-sana recibe al Coruña con el objetivo de sumar tres puntos más

■ El Vila-sana recibe hoy al Coruña (19.00) con el objetivo de sumar tres puntos más y mantenerse al menos en la segunda posición. En el equipo gallego juega la leridana Mar Franci, exjugadora del club. El equipo del Pla d’Urgell tiene la duda de la capitana Maria Porta, afectada por un proceso gripal durante la semana.El entrenador, Lluís Rodero, explicó que “tenemos delante a un buen equipo, con un buen entrenador y una gran portera y que saben a lo que juegan”, aunque considera que “si jugamos como sabemos y somos fieles a nuestro estilo, será más sencillo. Tenemos que fijarnos más en nosotros que en el rival. Es un partido trampa pero tenemos que sumar los tres puntos, que es lo más importante”.A pesar de la derrota ante el Fraga en su anterior partido en casa, cree que “jugamos bien, tuvimos muchas ocasiones pero nos faltó acierto”.