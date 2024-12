El Cadí, obligado a reaccionar hoy en un duelo directo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu vuelve hoy (19.30) al Palau d’Esports después de dos salidas seguidas en busca del apoyo de su afición para reencontrarse con la victoria y romper de una vez por todas una racha de seis derrotas seguidas, la peor actualmente de la Liga Femenina. El equipo que dirige Isaac Fernández necesita reaccionar para salir de esta situación, y más recibiendo a un rival directo como el Araski, con el que está empatado a tres victorias. En caso de conseguir el triunfo le daría cierto colchón, ya que IDK Gipuzkoa y Ensino se enfrentan entre sí y Celta y Ardoi tienen rivales complicados.

Fernández podrá contar ya con Azana Baines, que el jueves recibió el alta médica y regresará después de ser baja en los últimos tres partidos, si bien tendrá que jugar con unas gafas especiales para proteger el ojo que se lesionó. “Ya ha podido entrenar y la tenemos con nosotros, y eso ya es una buena noticia”, señaló Fernández, que confía en una mejora de su equipo. “Estamos ocupados en mejorar, en crecer, en que todas esas cosas que nos pasan en momentos puntuales de los partidos no ocurran tan a menudo para ser más competitivos, que es lo que a veces nos está penalizando. Somos competitivas durante muchos momentos, pero no lo suficiente como para ganar los partidos”, lamentó. Sobre la situación tras encadenar seis derrotas reconoció que “veo al equipo tranquilo, muy confiado y teniendo claro hacia dónde vamos, y eso me deja tranquilo”. También valoró volver a jugar en el Palau. “Nos hace mucha ilusión estar de nuevo con nuestra gente porque siempre ha respondido y sé que lo volverá a hacer. Estamos con muchas ganas de darles una alegría en forma de victoria”, dijo el técnico urgelense.