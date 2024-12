Empate y a la Copa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida se aseguró ayer de forma matemática el billete para la Copa del Rey después de lograr un punto de oro (2-2) en la pista del Reus Deportiu, que hasta ayer había ganado todos los partidos como local, tanto de Liga como de Champions. Los de Edu Amat firmaron un último partido del año completísimo, sobre todo en defensa, y solo la falta de fortuna en ataque les privó de una victoria que por número de ocasiones y por su claridad merecieron. Los leridanos alargan su racha hasta las diez jornadas sin conocer la derrota en todas las competiciones y siguen de dulce ante el Reus, que solo ha sido capaz de ganar uno de los nueve últimos duelos directos (hasta ayer llevaba siete derrotas).

Los dos equipos dedicaron los primeros compases del partido a estudiarse y las hostilidades no comenzaron hasta pasados los primeros tres minutos con dos ocasiones seguidas, una por bando. La primera fue para Fran Torres, que no logró a empalar cuando se había quedado solo ante Ballart, y segundos después replicó el exlistado Maxi Oruste, pero se le fue la bola cuando se disponía a rematar. ‘Tombita’ Torres la volvió a tener en una triangulación con Nico Ojeda y Badia, pero el meta reusense evitó el gol en una gran parada.

Los listados estaban dominando más y gozando de las mejores ocasiones, como la que tuvo Nuno Paiva a los nueve minutos en el lanzamiento de una falta escorada que acabó repeliendo el palo. Fue la jugada que precedió al tanto del Pons Lleida, que llegaría solo unos segundos después en una gran asistencia de Darío Giménez a media altura que Fran Torres, que venía desde atrás, remató de revés para inaugurar el marcador, que hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre la pista.

El conjunto de Edu Amat pudo incrementar su cuenta en el ecuador de la primera parte, pero Ballart lo impidió, primero en un disparo de Darío y luego con una doble parada a un remate de Nico Ojeda. El técnico local Jordi Garcia tuvo que parar el partido de inmediato porque no lo veía nada claro, pero sus instrucciones no sirvieron de nada, ya que los leridanos siguieron dominando y poniendo cerco sobre la portería rival. Darío y Moncusí, este en dos ocasiones, pudieron anotar el segundo, pero del posible 0-2 se pasó al empate que firmó el goleador local Martí Casas en una contra.

El Pons Lleida dio la réplica a los tres minutos de la mano de Moncusí, que tras robar la bola se plantó ante el meta local, pero su disparo volvió a dar en el palo. El Reus se activó en el tramo final de la primera mitad y gozó de las mejores ocasiones, sobre todo dos de Salvat y Julià que Zapater desbarató con dos grandes paradas.

A la vuelta de los vestuarios, el Pons Lleida recuperó el dominio del juego y de las ocasiones, pero le seguía faltando fortuna en la definición. Ballart volvió a salvar a su equipo en remates de Paiva, Moncusí y Ojeda, este tras una gran acción individual. Zapater también tuvo que emplearse a fondo para evitar el tanto de Julià, pero nada pudo hacer en el 2-1 anotado por Oruste, al que le cayó una bola suelta y frente al portero lo batió por bajo.

El Pons Lleida no se vino abajo y reaccionó de inmediato. Miguélez tuvo el empate en el 43, y un minuto después el mismo jugador asistió para que Darío Giménez, de primeras, rematara desde media distancia firmando el 2-2 definitivo. El cuadro listado, que logró sobrevivir sin cometer la décima falta, aún tuvo dos claras oportunidades para desnivelar la balanza, en las manos de Paiva y Torres, pero la bola no quiso entrar y el resultado ya no se movió.

Amat: “Certificar la Copa a falta de dos jornadas es una gran alegría”

Pese a no ganar los tres puntos, el técnico Edu Amat estaba ayer más que satisfecho por un punto que le permite seguir con la racha y asegurar la Copa, uno de los objetivos que perseguían este año. “El equipo ha hecho un muy buen partido y, lo más importante, lo ha hecho sin encontrarse del todo cómodo. Nos ha costado encontrar nuestro juego y sacar este resultado con las sensaciones que teníamos creo que es muy positivo. Seguimos con esta racha de no perder partidos, de seguir puntuando fuera de casa y contentos por haber certificado el pase a la Copa, que es una alegría dentro del vestuario”, señaló. Sobre la clasificación, añadió que “hace dos años que no estábamos en la Copa y nos habíamos marcado volver a jugarla, y conseguirlo faltando aún dos jornadas, cuando en los últimos años todo se ha decidido en la última, es algo muy importante y un logro que celebraremos estas fiestas”.Ahora el equipo descansará aprovechando el parón navideño y no retomará los entrenamientos hasta el día 27.