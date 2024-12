Triunfo para ser colíder

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana cerró un 2024 histórico con una sufrida y trabajada victoria en la pista del Bembibre leonés (1-3), que le permite acabar el año en lo alto de la clasificación, con un triple empate a 27 puntos junto al Palau de Plegamans y el Gijón, en una temporada en la que cada punto es oro, ya que no hay play off y el título de Liga será para el equipo que sume más puntos al final de la competición. Acaba de esta manera para el Vila-sana un año que ya quedará para siempre en su historia, al haber conquistado, el pasado verano, su primer título, la Supercopa de España.

El Vila-sana, que también tiene como objetivo una Copa para la que ya están clasificadas, la Liga y la Champions, competición en la que ya lleva dos subcampeonatos consecutivos, no podía permitirse ceder más puntos tras el revés que sufrió el 23 de noviembre ante el Fraga (1-3), su única derrota en la competición doméstica. Tenía delante al Bembibre, equipo en el que juega la leridana y exjugadora del club Laura Porta y que, pese a encontrarse en una posición baja en la clasificación, es un rival complicado, especialmente en su pista, como demostró ayer.

El próximo partido de las del Pla será el 4 de enero recibiendo al Palau de Plegamans en Champions

El equipo al que entena Lluís Rodero salió a lograr cuando antes la victoria y solo necesitó 35 segundos para lograr su pimer gol. La internacional y campeona de Europa y del Mundo con España, Victòria Porta, anotó el 0-1 al aprovechar un medido centro de Luchi Agudo. Parecía el camino perfecto para un triunfo fácil, pero no lo fue en absoluto. Su dominio no se transformó en goles, concedió además muchas ocasiones al Bembibre, que el equipo leonés no transformó gracias a la gran actuación de Sandra Coelho. No cerró el partido y gracias a su fortaleza defensiva pudo sumar tres puntos que son de auténtico oro.

Pudo complicársele el partido con un penalti que no acertó a transformar Beatriz Pererire y cada llegada del equipo local era un susto para la portera portuguesa del Vila-sana, que volvió a estar a un nivel altísimo.

En el minuto 19 el equipo del Pla d’Urgell amplió su ventaja. Laura Pastor transformó un penalti que supuso el 0-2, pero tampoco este tanto permitió al equipo de Rodero estar tranquilo. Al contrario, concedió varias llegadas antes del descanso.

En la segunda parte el equipo leridano salió decidido a sentenciar el choque, pero ni Victòria Porta ni Dana Antón lograron ampliar la renta en las ocasiones más claras de que disputo el equipo. El acierto le seguía siendo esquivo a las leridanas que, al menos, se mantenían firmes atrás, gracias al buen trabajo defensivo y a la actuación de Sandra Coelho.

El reloj era un gran aliado de las jugadoras del Pla d’Urgell. El tiempo iba pasando sin que el marcador se moviera. A falta de tres minutos para el final, en el minuto 47, Luchi Agudo marcó el 0-3 con el que parecía que moría el partido. Pero no fue así. En el 48, Gisela Vicente marcó el 1-3 con el que demostró que el Bembibre no se rendía, pero carecía ya de tiempo para evitar la derrota. A falta de pocos segundos Laura Pastor falló una falta directa y el partido llegó a su final.

“Lo mejor es el resultado, porque está claro que no hemos hecho el mejor partido”, admitía ayer el entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, satisfecho por cerrar el año en lo alto de la clasificación”. “Además de que ha sido un viaje largo, algo que ya sabíamos, el tren ha llegado con mucho retraso y apenas hemos tenido tiempo para calentar”, lamentó. “No hemos hecho tampoco nuestro mejor partido, pero hemos ganado, que es lo que cuenta”, añadió.

“Hemos concedido muchas ocasiones al rival, más de las que el pasado fin de semana tuvo el Fraga. Nos han llegado muchas veces y nosotras hemos fallado mucho ante puerta”, lamentó. “Pero por eso le doy mucho valor a la victoria. Son tres puntos muy importantes en un partido en el que no hemos estado bien. También es importante que sepamos sacar adelante este tipo de encuentros”, añadió.

“No puede servir de excusa, pero la pista no estaba bien y lo importante es que acabamos el año en lo alto de la clasificaciòn. Tenemos que ver la parte positiva, nos vamos de vacaciones con los deberes hechos . Hemos hecho el trabajo, ha sido un buen año, nos vamos contentas y ahora tenemos que descansar un poco pensando en volver con toda la energía en el partido de Champions del 4 de enero ante el Palau de Plegamans”, añadió el técnico del conjunto del Pla d’Urgell, quien destacó “el gran trabajo que están haciendo las dos enormes porteras que tenemos, Anna Salvat y Sandra Coelho”, concluyó.