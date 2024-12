“Necesitábamos una victoria como la de hoy”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, mostró su satisfacción tras la victoria, considerando que “era clave ganar el partido y además, por cómo lo hemos hecho”. “El equipo necesitaba una victoria como la de hoy, y aún más tras la difícil semana que hemos tenido”, añadió.

El técnico puso como ejemplo de estas dificultades que “el viernes, quince minutos antes de la rueda de prensa, me dijeron que Adri Gené no estaba para jugar hoy”. Por ello, puso en valor a Guillem Naranjo, destacando que “él mismo me llamó ayer, cuando se enteró de que no podía jugar Gené, y me dijo: ‘Si quieres, soy titular’, cuando parecía una locura que incluso jugase. Me emociona contarlo, porque en una lesión que era de cuatro a seis semanas, se ha recuperado en tres y ha puesto en riesgo su bienestar por el Lleida. Habría que ver cuántos jugadores están dispuestos a esto”. “Hace un mes y medio intuía que teníamos el mejor delantero de la Segunda RFEF, hace dos semanas ya lo tenía claro, pero hoy he confirmado que tenemos al mejor nueve de la categoría”, sentenció. Además, añadió que “las adversidades del primer tramo de Liga nos harán ser más fuertes en la segunda vuelta”, para la que espera que “los mejores refuerzos sea recuperar a los lesionados” y puso como puntos a mejorar “el juego posicional y el balón parado ofensivo”.

“Las adversidades del primer tramo de liga nos harán ser mejores en la segunda vuelta”

Por otra parte, destacó que “tiene mucho mérito ganar como hemos ganado hoy, porque el Andratx es de los equipos que menos ocasiones conceden” y apuntó que “ha sido fundamental el juego exterior con Unai y Diego”, además de alabar a Òscar Rubio.

Por su parte, el delantero Guillem Naranjo declaró que “cuando me lesioné, ya sabía que podía estar listo para el día de hoy”, mientras que Òscar Rubio dijo que “el trabajo duro y cuidarse es el secreto de mi buen rendimiento”.