Al asalto de Badalona

El Força Lleida vivirá hoy la tercera salida más masiva de su historia con el millar de aficionados que se desplazarán hasta el Olímpic de Badalona para arropar a un Hiopos que buscará la sexta victoria de la temporada. Será un desembarco a la altura de los que ya se vivieron en las Final Four de Girona, donde acudieron una cifra similar, y de Madrid, con un millar en semifinales y cerca de 1.500 en la gran final en la que se consiguió el histórico ascenso a la ACB.

“Es una pasada ver a tanta gente desplazarse con el equipo, ojalá podamos retornar este apoyo en forma de victoria. Está claro que nos lo dejaremos todo sobre la pista. Esto habla muy bien de la afición que tenemos, de la comunión que hay entre el equipo y la afición y ojalá se lo podamos devolver regalándoles una victoria”, aseguró ayer Gerard Encuentra en la rueda de prensa previa de un partido que reconoce será de “máxima exigencia” ante un rival que ha ganado seis de los últimos ocho partidos, dos de ellos ante rivales de la talla de Real Madrid y Tenerife.

“No pensamos. Estamos más cerca del descenso que de la Copa, cuando llegue la jornada 17 ya veremos”

El técnico destacó las dos ‘torres gemelas’ de la Penya, Tomic y Pustovyi. “Son más altos que nosotros, de ahí que tendremos que ajustar bien y nuestros pívots tendrán que tener más amenaza de tres puntos, quizás así les podremos atacar, pero no lo desvelaremos”, señaló. Tomic y Pustovyi no son los únicos nombres ilustres con los que cuenta la Penya, que ha dado un paso adelante desde la llegada de Sam Dekker. “Les ha cambiado la dinámica, les ha dado un plus y les ha hecho dar un paso más allá. Miras jugador por jugador y tienen muchos nombres de peso dentro de la Liga, que han jugado al máximo nivel y con mucho talento”, reconoció Encuentra, que cree que una de las claves va a estar “como siempre en intentar imponer nuestro ritmo. Ellos juegan en muchos momentos un baloncesto más controlado y nosotros queremos jugar más rápido. Tienen jugadores con mucho talento, como Ante Tomic, Pau Ribas, Adam Hanga…, y está claro que será un partido muy complicado, y no solo tendremos que imponer el ritmo sino hacer muchas cosas bien, como cerrar bien el rebote o defender bien a los jugadores de referencia. Sabemos que es una pista súper difícil”, destacó.

Preguntado sobre las posibilidades matemáticas de entrar en la Copa, Encuentra fue tajante: “no pensamos en ello. Estamos más cerca del descenso que de la Copa. Solo pensamos en el Joventut, que es un rival que en casa se hace más fuerte, pero tendremos el apoyo de mucha gente que vendrá a animarnos y queremos hacer un partido súper completo. No pensamos en la Copa, cuando llegue la jornada 17 ya veremos”, dijo.

Bropleh no se entrenó ayer, pero podrá jugar

Thomas Bropleh, el máximo anotador y el jugador más valorado del Hiopos Lleida en este primer tercio de la temporada, no se ejercitó ayer con el equipo por una indisposición estomacal, aunque se espera que no tenga ningún problema para jugar el partido de hoy. El resto de jugadores se entrenaron con normalidad.

Nucli Bordeus convoca a los aficionados

La peña Nucli Bordeus ya tiene el planing para la tarde de hoy, que comenzará a las 15.30 con la salida en autocar frente al Barris Nord con dirección al Olímpic de Badalona, donde ha convocado a todos los seguidores leridanos para recibir al equipo a las 17.30 en la entrada del parking de la calle Pau Claris. Una hora más tarde está prevista la entrada al pabellón de manera conjunta.