Eduard Pons abandona

La jornada de descanso del Dakar 2025 trajo consigo una noticia inesperada para Eduard Pons y Jaume Betriu, obligados a abandonar la competición debido a una fisura detectada en una barra del arco de seguridad del Taurus T3 Max de la estructura Nasser Racing, provocada tras un pequeño vuelco en la quinta etapa. Este contratiempo pone punto final a su segundo Dakar, que ha estado marcado por los altibajos y en el que Pons y Betriu han demostrado su capacidad de superación ante las adversidades que han sufrido.

El incidente que ha llevado al abandono a Eduard Pons tuvo lugar en la etapa del jueves, la segunda parte de la maratón. Mientras adelantaba a un camión alrededor del kilómetro 330, en medio del polvo, la oscuridad de la noche y la falta de luces en su vehículo, no vio una zanja y sufrió un vuelco a poca velocidad. Aunque en un primer momento parecía que no había daños graves, una revisión exhaustiva realizada por los mecánicos durante la noche reveló una fisura estructural en el chasis, lo que le impide continuar por motivos de seguridad.

“Es un mensaje que nunca me hubiera gustado tener que dar, pero la dura realidad es que estamos fuera del Dakar. La etapa del jueves fue un auténtico infierno. Tras los problemas de dirección que sufrimos e invertir más de tres horas intentando repararlos, tuvimos que completar la especial de noche y sin luces. Fue en esas condiciones cuando adelantamos un camión en medio del polvo. Íbamos despacio, pero no vimos un agujero en el terreno, el coche se trabó y volcamos hacia delante. Fue un vuelco leve, a baja velocidad y caímos de pie, lo que nos permitió seguir sin mayores complicaciones y sin imaginar que el chasis pudiera haberse dañado. Durante la noche los mecánicos han detectado una fisura en una barra que nos obliga a abandonar la carrera”, explicó. “Este es el final de un Dakar que no nos ha puesto las cosas nada fáciles. Ahora mismo tengo una sensación de frustración muy grande”, añadió.

Isidre Esteve: “Desde que participo en el Dakar soy mejor persona”

Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) explicó ayer, durante la etapa de descanso, que “para mí, el Dakar ha sido un aprendizaje a nivel personal. Cuando volví a casa tras mi primera participación, me dije que no me volvería a quejar en la vida, porque era una persona afortunada, por las oportunidades que había tenido y las que seguro que iba a tener. Desde que fui por primera vez al Dakar, soy mejor persona”, dice Esteve en una entrevista facilitada por el Repsol Toyota Rally Team.Para el leridano, “viajar, conocer distintas culturas, encontrarte en situaciones límite en lugares donde te sientes frágil te hace ver la vida de forma diferente”, y tampoco olvida su primer paso por el ‘raid’ en motos. “Hay una primera parte de mi vida, cuando empiezo en moto y tengo todas esas experiencias en el Dakar. Durante cuatro o cinco años, estuve en ese pequeño grupo de pilotos que tiene opciones de ganar el Dakar”, rememora.“La segunda parte es a partir de 2007 y el accidente. Mi forma de ver y de vivir lo que realmente es importante en la vida es diferente desde entonces. Ahora, simplemente agradezco la oportunidad de estar hoy aquí, con la suerte de trabajar en lo que nos gusta”. Añade que el accidente, que le provocó una paraplejia irreversible le sucedió “en el mejor momento” de su carrera deportiva. “Tenía todo lo que había soñado y, de repente, no hay plan. Todo el mundo tiene un plan de vida y, para mí, no lo había, no podía hacer nada. Toqué fondo y suerte que tenía a Lidia (Guerrero) al lado. Un día, con Lidia, dijimos: ‘¿Sabes cuál será nuestro objetivo a partir de ahora? Vivir. Nada más’, recordó.