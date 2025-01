Marc Garcia: "Ganar es clave, no son tres puntos más"

"No podemos esquivar al realidad. Jugamos contra un rival directo y estaría engañando a todo el mundo si dijera que son tres puntos más. Ganar es clave". El técnico del Lleida CF, Marc Garcia, se mostró muy claro sobre cómo afronta su equipo la visita al Atlètic Balears de este sábado (18.00), en la que el conjunto azul se mide a un rival que tiene un punto por encima, en tercera posición, también inmerso en la lucha por el play off, que cierra el Lleida con 29 puntos, quinto, antes de iniciar un tramo de Liga donde se enfrentará a la mayoría de rivales directos.

"Tenemos que ganar sea como sea, porque también nos jugamos el 'average', ya que aquí empatamos", continuó el entrenador, que reiteró que "a mí me encanta jugar contra los equipos grandes de la categoría y espero que en los míos también". "Quien lucha siempre quiere hacerlo contra los números uno y por mí siempre es un estímulo enfrentarme a los mejores", añadió

Además, dejó claro que "no sumar tres puntos no quiere decir que se acabe todo, pero no podemos esquivar la realidad, jugamos contra un rival directo y tenemos que saber convivir con esta presión". "Quien no la quiera, que no esté aquí. La tenemos todos desde el primer día y a quien no le guste, pues hay otros proyectos donde hay menos y quizás estén más cómodos", sentenció.

El entrenador también celebró que "por fin podemos tener todos los jugadores disponibles y eso provoca una mejora brutal en el día a día. Pienso que eso nos hará mejores". En cambio, visita a un Atlètic Balears muy golpeado por las bajas, ya que a inicios de semana informó de que tenía hasta nueve jugadores lesionados y, además, anunció la salida del delantero Nuha Marong.

Sin embargo, Marc Garcia avisó de que "el rival es el mejor equipo de la Liga en casa e intentará dominar el partido en todas las fases del juego. Sin embargo, me espero un partido bastante cerrado, donde mandará el respeto entre los dos equipos". Para contrarrestarlo, el entrenador se mostró confiado en que "hasta ahora hemos sido un equipo con personalidad fuera de casa, que ha sabido navegar los malos momentos y aprovechar los buenos."

Además, apuntó que el último empate contra la SD Ibiza en casa (2-2) "no refleja lo que somos", pero sí que hizo énfasis en la necesidad de "ser más sólidos después de marcar gol y defender con las líneas mucho más juntas". "He dicho más de una vez que el ADN de este equipo parte desde la defensa. El Lleida ataca mejor cuando defensa mejor. Hubo un tramo de la temporada donde la sensación era que no nos marcarían nunca si nos adelantábamos y hemos pasado a todo lo contrario. Tenemos que volver a defender bien, en bloque alto, porque eso nos da también más seguridad con la pelota", reflexionó.

Por último, el alcireño también habló sobre Efe Ugiagbe, que esta semana ha sido anunciado como incorporación del equipo después de estar a sus órdenes desde el inicio de la temporada. Sobre el nigeriano, comentó que "su situación es muy particular. Su evolución llama mucho la atención, porque cuando llegó parecía difícil verlo en un contexto competitivo, pero ahora ya está disponible y si no juega esta semana, será la siguiente. Tiene mucho desequilibrio, verticalidad y hambre. Es verdad que es anárquico y tiene problemas tácticos, pero él solo puede reenganchar el equipo entero porque tiene acciones de mucho desequilibrio y contagia mucho".