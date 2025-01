Caen al descenso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Ainhoa Gervasini retiene el balón entre Fam y Etxarri. - ÁREA 11

El Cadí encajó ayer una nueva derrota, la quinta seguida, después de perder en la pista del Gernika (72-66) y entró en los puestos de descenso, pues el Ensino adelantó a las leridanas en la tabla tras superar al Araski (64-57). El equipo del Alt Urgell demostró en Maloste que, ahora mismo, es incapaz de discutir la victoria a cualquiera de sus rivales y que la plantilla necesita refuerzos de manera urgente o esta temporada acabará la etapa del Cadí en la Liga Femenina.

Después de la igualdad inicial llegaron los mejores minutos del Cadí, que logró mover el balón con criterio y anuló al rival con la defensa en zona. La entrada de Gervasini, la primera rotación, coincidió con la máxima diferencia visitante (6-14), previa al primer triple de Olaeta. El Gernika pudo detener el golpe gracias a su base y Etxarri, que estableció el 13-18 casi sobre la bocina. Ajustó un poco más el marcador Pivec, ex del Sedis y debutante en las locales, aunque Mata y Gervasini distanciaron a su equipo de nuevo. El segundo triple de Olaeta hizo que Isaac Fernández, técnico de las leridanas, pidiera su primer tiempo muerto (20-24), dando descanso a su escasa rotación. Westerik, la jugadora más destacada de las vascas, entró en acción y lideró la reacción de un Gernika que le dio la vuelta al luminoso con el 27-26 de Etxarri. Soler y Aguilar devolvieron la ventaja al Cadí (29-31), antes de que Ariztimuño golpeara con un nuevo triple. La base vasca abrió un parcial de 7-0 con el que las locales consiguieron irse al descanso (36-31).

Las leridanas llegaron a mandar por 8 puntos de salida (6-14), pero no lograron mantener el tono

Ariztimuño anotó la primera canasta de la segunda mitad y el Cadí sobrevivió gracias al acierto de Raventós. Sin embargo, el Gernika aprovechó un pequeño bajón de las leridanas para colocarse 8 puntos arriba (46-38). El técnico visitante paró el duelo, antes de que Buenavida anotara un 2+1. Pero Olaeta cerró con un triple un parcial de 8-0 y las locales se situaron con 12 puntos de ventaja (50-38). Los tiros libres tampoco entraban, pero Ridard destacó en la recta final del tercer cuarto, al igual que Mata, que consiguió que el Cadí llegara con opciones al último cuarto (54-47). Lucas Fernández, técnico de las locales, no quería sorpresas y detuvo el partido cuando todavía restaban 7:51 para el final. Palma y Mata pusieron a las leridanas a solo 4 puntos, pero apareció Westerik, con un triple doloroso (61-54). Tocaba seguir remando a contracorriente. Palma y Gervasini dieron un último suspiro de esperanza con 4 puntos consecutivos, que situaron al Cadí con opciones (61-58). Pero fue entonces cuando el Gernika dio el golpe definitivo, con un parcial de 6-0 que cerró Westerik. Restaban 3:12 para el final y las locales se colocaron 8 puntos por encima. Isaac Fernández detuvo el encuentro. Westerik amplió la diferencia, respondió Aguilar con un triple y la neerlandesa volvió a anotar. Poco más de un minuto para apelar a la épica en Maloste (71-61). Aguilar y Murekatete acercaron a las suyas, pero no hubo tiempo para la sorpresa y el Cadí acabó encajando una nueva derrota, que le hace entrar en la zona de descenso. Las leridanas, que no ganan desde el 14 de diciembre, su única victoria en los últimos 12 compromisos, tendrán el sábado 25 (18.10) en el Palau la primera de sus finales hacia la permanencia, recibiendo al Ardoi. Las navarras, con el mismo balance, ganaron en el partido de la primera vuelta por 13 puntos (66-53).