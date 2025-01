Al final, segundos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona empató con el Atalanta (2-2) en el último partido de la fase de Liga de la Liga de Campeones y acabó segundo tras el Liverpool, que perdió 3-2 en Eindhoven, después de desperdiciar dos ventajas en el marcador. A los azulgranas les penalizaron los errores atrás, especialmente por parte de Ronald Araujo, que tuvo problemas de colocación para aguantar la línea del fuera de juego, pese a anotar un tanto, más que los aciertos en ataque, donde volvieron a sobresalir Lamine, Raphinha y, en menor manera, Lewandowski.

Flick y Gasperini plantearon el partido como una partida de ajedrez. Con marcajes individuales, juego en espacios reducidos y minimizando los errores. Ganar un metro de espacio era una quimera y todo se iba a decidir en el desequilibrio del uno contra uno. Estrenó el Barça pareja de centrales (Araujo y Eric) y masticó el partido ante un rival correoso, muy físico y poco acostumbrado a correr detrás del balón. Se alimentó el ataque local con los desbordes de Lamine Yamal, que se sintió muy cómodo jugando solo contra su par, pero las ocasiones no llegaban.

El Atalanta, sin su estrella Lookman, buscó siempre a Retegui y tuvo en Zappacosta a su jugador más clarividente por la izquierda. Lamine gozó de una clarísima ocasión pero su disparó salió rozando el palo. El Barça jugaba con pausa, pero sin profundidad, estaba incómodo y apenas podía progresar en campo contrario. Y con esa dinámica, quien se sentía como pez en el agua era el Atalanta. Los de Bérgamo llegaron a marcar por medio de Zappacosta (min.36), un tanto que sería anulado a instancias del VAR. A Flick no le gustaba lo que estaba viendo. Necesitaba activar a sus estiletes, poner en juego a Raphinha, totalmente desaparecido, que Pedri apareciera más, que le llegara algún balón a Lewandowski, pero sobre todo que el Barça fuera el Barça, algo que no se había visto en la primera mitad.

Y como si se hubiera preparado una jugada en el vestuario, los azulgranas marcaron en la primera acción del segundo tiempo. Lewandowski, jugando de boya, puso un balón perfecto al espacio a Raphinha, el brasileño la cruzó hacia al centro donde apareció Lamine Yamal y el canterano hizo magia. Regateó a Carnesecchi y llegó antes de Kolasinac para empujar el balón a la red en el 47 (1-0). Y a partir de ese momento, el escenario cambió. El Atalanta ya no medía tan bien en los duelos, el Barça tenía más espacios y de esa manera lucieron sus puñales ofensivos.

En el 54, Raphinha obligó a Carnesecchi a lucirse tras el lanzamiento de una falta; Lewandowski (60’) se lio cuando tenía solo que empujar el balón y Lamine, con el exterior, no pudo firmar el doblete. El balón era del Barça, las buenas sensaciones eran suyas, pero apareció Ederson, con un zapatazo desde la frontal para devolver las tablas al partido. El 1-1 llegó en el 67, justo en el mejor momento de los de Flick, y de nuevo la partida se situó en la apertura de salida. Para el esprint final aparecieron Cubarsí, Fermín y Ferran Torres, pero sobre todo Araujo, que después de sufrir marcando la línea atrás, se lució con un tanto en el 72 a la salida de un córner.

Raphinha, de saque de esquina, le puso prácticamente el balón en la cabeza del charrúa, que celebró con rabia el 2-1. Pero respondió Pasalic a diez minutos del final, que aprovechó otro error de colocación de Araujo en el fuera de juego para empatar el partido. En el descuento, con un Atalanta que jugaba con diez por la lesión de Scalvini, Ferran Torres tuvo el 3-2, Raphinha rozó el gol olímpico y tuvo una última en un lanzamiento de falta, en el 97, pero el brasileño no acertó.

Al final, el Barcelona, que ya estaba clasificado para los octavos de final directamente, cerró la primera fase de la Champions como segundo mientras que el Atalanta acaba noveno y tendrá que jugar una eliminatoria más.

Hansi Flick analizó el último encuentro de la fase de la liguilla de la Champions League y aseguró que estaba muy feliz por la segunda posición, pero dijo que podrían haber defendido un poco mejor, al tiempo que reconoció que no sabían de la derrota del Liverpool. “Estoy muy feliz con la segunda posición, es un gran éxito para el equipo. Ha sido un partido complicado, pero podríamos haber defendido un poquito mejor”, señaló.

El técnico alemán no quiso entrar a valorar el posible rival que le tocará en octavos. “Siempre está bien pensar en el próximo partido. Veremos el viernes la combinación que hay y lo que depara el sorteo. También hay que ver que hay grandes clubes que no están en la siguiente ronda”, apuntó. Sobre este nuevo formato de Champions comentó: “Lo más importante es que no sabes nunca qué sucederá. Ahora puedo decir que estoy contento con este formato porque estamos entre los 8 primeros y tenemos 15 días más para entrenar”, indicó.

Por otra parte, Lamine Yamal aseguró que “lo importante era no perder” y que está contento con el segundo puesto. “Queríamos ganar, como en todos los partidos, pero no ha podido ser. No pasa nada”, comentó el canterano, que reconoció que “el Barça es siempre favorito, es para mí el mejor club de Europa. Tenemos que seguir adelante”, sentenció el canterano.

Barça y United negocian la cesión de Rashford

Barça y Manchester United ya han comenzado a negociar la cesión de Marcus Rashford al club blaugrana a seis días del cierre de mercado. Según revela ‘The Telegraph’, los clubes estarían hablando a través del hermano y agente del jugador, Dwaine Maynard, con el objetivo de encontrar un acuerdo complicado por la elevada ficha del futbolista. El United quiere ahorrarse todo el salario, mientras que el Barça ya ha dejado claro que solo será capaz de pagar un tope máximo que llegaría al 50 por ciento de lo que debe percibir el jugador hasta junio.

Los ingresos ascienden ya a 88 millones

El Barça, ya a la espera de conocer el rival en octavos, ya tiene asegurados 88 millones de euros de la UEFA por su participación en esta edición del torneo, el segundo que más después del Liverpool. Se embolsó 0,7 ‘kilos’ más por el empate de ayer y aseguró los 9,625 de bonus por acabar en segundo lugar de la liguilla. Además del fijo de 18,62 millones para cada uno de los 36 participantes, las 6 victorias y el empate de ayer han supuesto 13,3 ‘kilos’ más. A eso hay que añadir una prima más de dos millones por haberse clasificado entre los 16 primeros.

“La que sale perjudicada siempre es la mujer”

Alexia Putellas habló ayer sobre la posibilidad de que la Supercopa de España femenina se lleve, como la masculina, a Arabia Saudí. “Empiezo a tener la sensación de que esto de pelear solo es un tema de mujeres. Creo que aquí o vamos todos juntos o no vamos. Tengo la sensación de que al final la que siempre sale perjudicada es la mujer. Es momento de replantear muchas cosas. Ahora no puedo decir ni que sí ni que no porque solo es una hipótesis, o al menos yo no tengo información real, pero también te digo que al final nosotras no vamos a decidir”, subrayó.